علي, سلّام:, نحن, على, بعد, متساوٍ, من, جميع, الأحزاب, العربية, .., والناصرة, على, رأس, سلّم, أولوياتي,

أكد رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، أنه وقائمة ناصرتي، على بعد متساو من كافة الاحزاب العربية المتنافسة في انتخابات الكنيست المزمع اقامتها يوم الثلاثاء القادم، وقال أن الناصرة تتصدر سلّم أولوياته .

وجاء في بيان صادر عن رئيس بلدية الناصرة ورئيس قائمة "ناصرتي" علي سلام:الناصرة هي أكبر مدينة عربية في البلاد، تهم كل المواطنين في البلاد والخارج وذلك لأهميتها الاجتماعية، الاقتصادية والدينية والسياسية على حد سواء، وعليه فإني كنت أقول دائمًا "إذا كانت الناصرة بخير، فكل المجتمع العربي بخير"، من هذا المنطلق، وقد كنت في العام 2013، ببناء قائمة "ناصرتي"، قائمة اجتماعية محلية، تخدم مصالح المدينة وأهلها وكل من يزور هذه المدينة، عملت على تطويرها ورفعتها ليل نهار وبسبب مركزية هذه المدينة، فإنني أعمل على دعم ومساعدة كل المجتمع العربي، لما فيه مصلحة المواطن العربي والناس.وكون القائمة، قائمة اجتماعية محلية، فإنني أعلن بذلك بأننا على بعد متساوٍ من جميع الأحزاب على صعيد الانتخابات البرلمانية، ولو كانت "ناصرتي" تريد الاندراج في العمل البرلماني لسعت لإقامة حزب "ناصرتي"، مع الاحترام الكبير لكل المتنافسين الحزبيين، فإن مدينة الناصرة وموطنيها وزائريها في أعلى سلّم أولوياتي، ومن أجل ذلك قمت على هذه القائمة. وإني على هذا العهد باقٍ.