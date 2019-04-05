اعتقال, 6, مشتبهين, من, الشبلي, بحيازة, مسدس, والاف, الشواقل,

افاد الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت مساء الخميس شابين من الشبلي بسنوات الثلاثين من عمرهما , وذلك بعد ضبط مسدس بحوزتهما خلال مطاردة على شارع 65 قرب الون تابور.

وأضاف البيان أن افراد من الشرطة طلبوا منهما التوقف بعد الاشتباه بهما الا أنهما لاذا بالفرار , بعد مطاردة قصيرة اصطدمت سيارتهما بدورية الشرطة دون اصابات وتم ضبط مسدس بحوزتهما .وجاء في بيان لاحق صباح اليوم الجمعة ان خلال التفتيش تم العثور على مبلغ 13 الف شيقل وعدد من الهواتف النقالة , ومع استمرار التحقيق تم فجر اليوم اعتقال 4 مشتبهين أخرين من الشبلي بضلوعهم بالقضية وسيتم تقديمهم لمحكمة الصلح في الناصرة لتمديد اعتقالهم .