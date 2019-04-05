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اعتقال 6 مشتبهين من الشبلي بحيازة مسدس والاف الشواقل



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افاد الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت مساء الخميس شابين من الشبلي بسنوات الثلاثين من عمرهما , وذلك بعد ضبط مسدس بحوزتهما خلال مطاردة على شارع 65 قرب الون تابور.

وأضاف البيان أن افراد من الشرطة طلبوا منهما التوقف بعد الاشتباه بهما الا أنهما لاذا بالفرار , بعد مطاردة قصيرة اصطدمت سيارتهما بدورية الشرطة دون اصابات وتم ضبط مسدس بحوزتهما .

وجاء في بيان لاحق صباح اليوم الجمعة ان خلال التفتيش تم العثور على مبلغ 13 الف شيقل وعدد من الهواتف النقالة , ومع استمرار التحقيق تم فجر اليوم اعتقال 4 مشتبهين أخرين من الشبلي بضلوعهم بالقضية وسيتم تقديمهم لمحكمة الصلح في الناصرة لتمديد اعتقالهم .




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