الشرطة, تعتقل, 433, مشتبه, بحيازة, السلاح, في, الشمال, منذ, مطلع, العام, 2019,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ياكي أوحانا أن الشرطة اعتقلت 433 مشتبه بحيازة السلاح غير المرخص منذ مطلع العام 2019 في لواء الشمال.

وأضاف أن 44 منهم تم تقديم لوائح اتهام بحقهم و53 اخرين تم اعتقالهم حتى انهاء الاجراءات القانونية .وقال الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة تعمل جاهدة بشكل يومي من أجل مكافحة ظاهرة السلاح الغير مرخص في المجتمع العربي بشكل خاص , وفي الاسبوعين الاخيرين تم ضبط اسلحة في كفرمندا ,طوبا,الكمانة , كفركنا,سخنين , بيسان,ساجور,وادي سلامة , نحف وطرعان .ومنذ بداية العام ضبطت الشرطة 46 بندقية و100 مسدس و42 عبوة ناسفة , و42 قنبلة يدوية , 221 زجاجة حارقة ,6 ار بي جي .