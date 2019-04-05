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المسيرات مستمرة في قطاع غزة - جمعة جديدة بعنوان "انتصار الكرامة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "جمعة انتصار الكرامة ".


وثمنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الجهود المصرية الهادفة لاستعادة الوحدة الوطنية وكسر الحصار عن قطاع غزة داعية إلى الالتفاف حول اهداف العودة وكسر الحصار ولتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على طريق معركة الحرية والتحرير والعودة.

واكدت حركة حماس ان مسيرات العودة مستمرة وتفاهمات كسر الحصار تسير وفق جدول زمني وبتدرج دون أي ثمن سياسي.

وذكر المتحدث باسم الحركة عبداللطيف القانوع في تصريح صحفي "ان التفاهمات بدأت بتوسيع الصيد 15ميل وتوفير منحة مالية لتشغيل 20 ألف مواطن ورفع الحظر عن ما يزيد عن 80صنف مع استمرار منحة الكهرباء ومشروع مساعدة الأسر".
المسيرات مستمرة في قطاع غزة - جمعة جديدة بعنوان "انتصار الكرامة"




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