من بين دعاة المشاركة في التصويت للكنيست يوم الثلاثاء القادم (9.4) البروفيسور رياض اغبارية من كلية الصيدلية والطب في جامعة بئر السبع، الذي ينشط بقوة على حسابه الفيسبوك. وقد أجرينا معه هذا الحديث: "الصنارة": انت واحد ممّن يدعون ،وبقوة، المواطنين العرب الى المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم الثلاثاء القادم. لماذا؟ ما أهمية تصويت العرب في هذه الانتخابات بالذات؟ البروفيسور أغبارية: هذه هي اوّل مرّة نكون في حالة دعنا نسميها، حالة طواريء من ناحية القوانين الموجهة ضد مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، وفي حالة الطواريء يتوجب ان نتجند كلنا سوية وكل ما يقدمنا خطوة صغيرة يجب ان نفعله. مقاطعة الانتخابات او المشاركة بنسبة منخفضة تعيدنا الى الوراء وتعطي مجالا لليمين الفاشي العنصري ان يستولي على الحكم مرّة اخرى ويستمر في برنامجه الممنهج والمخطّط الذي بدأ بقانون هدم البيوت وآخر قانون كان قانون القومية والله يستر من القوانين الآتية، الان ليس وقت لوم وعتاب ومحاسبات ومزايدات. "الصنارة": إزاء هذه المخاطر التي ذكرتها، وهي جدية جدا، هناك نوع من الإحباط واللامبالاة لدى المجتمع العربي حتى ان هناك حملة يبدو أنها ممنهجة ومموّلة تدعو الى المقاطعة، لماذا حسب رأيك؟ البروفيسور اغبارية: المقاطعون المبدئيون الذين لم يشاركوا في معظم الانتخابات السابقة، احترم رأيهم وقرارهم ولا اطالبهم بالمشاركة، ولكن الذين لا يريدون المشاركة في التصويت لانهم زعلانون او لانهم يريدون معاقبة اعضاء الكنيست العرب على ادائهم، الذي انا ايضًا لست راضياً مئة بالمئة منه، اقول لهم ان هذا ليس الحل. فعندما يكون الابن مريضًا، يجب معالجته اولاً وليس معاقبته. وعندما تكون الحالة سليمة نحاول تصحيح اخطائه. اليوم نحن موجودون بحالة حرجة جداً وبحاجة لكل عضو كنيست. فاي عضو كنيست عربي ينقص وجوده في الكنيست لن يبقى مكانه شاغراً بل سيجلس مكانه عضو فاشي او عضو من جماعة كهانا. "الصنارة": هل نشاطك في هذا المجال هو جزء من حملة لتشجيع التصويت ام انه مبادرة شخصية؟ البروفيسور اغبارية: بادرت بشكل شخصي لإقامة مجموعات من مثقفين واكاديميين فللأسف هناك لا مبالاة عند البعض ونوع من الزعل لدى اخرين، وهناك من يقول ويتساءل ما الذي قدمه لنا اعضاء الكنيست العرب؟ مع العلم ان السؤال الذي يجب ان يسأل هل كان هناك شيء بإمكانهم ان يفعلوه ولم يفعلوا، وهل دعمناهم حتى النهاية. تخيّل ان تصل نسبة التصويت عندنا 80 ٪ كما هو متوقع في الوسط اليهودي، عندها سيكون 20 عضوًا عربيا داخل الكنيست، وعندها سيكون لديهم قوة اكبر ويستطيعون التأثير اكثر واكثر وسنتجنّد اكثر ونكون بمثابة البوصلة لهم. ولكن ان نقاطعهم ونلومهم ونعاقبهم فهذا يضر بمجتمعنا وللأسف هناك الكثيرون ممن ينادون ويدعون الى المقاطعة وقد يكون يوم الاربعاء القادم يوماً أسود.

"الصنارة": هل هناك حملة منظمة وممولة تدعو الى المقاطعة؟ البروفيسور اغبارية: اعتقد ان هناك عدة جهات تدعو الى المقاطعة. حتى ان هناك جهات مموّلة من قبل اليمين الصهيوني لتشجيع العرب على عدم المشاركة بالتصويت. طبعاً لا أخوّن الذين لا يريدون التصويت من ناحية مبدئية، فهؤلاء لا يحتاجون الى حملة لكي يقاطعوا. اما الزعلانون والمترددون فهذه الحملات المدعومة اتي تريد خدمة نتنياهو بعدم تصويت العرب، نراها على الفيسبوك وعلى اللافتات الكبيرة في الشوارع والاحياء وهذه مكلفة جدا و يبدو انها ممولة. هذه هي قراءتي للوضع بالاضافة الى الاخبار التي بعضها مؤكد وبعضها تحليلي، التي تُظهر الجهات التي تدعو الى المقاطعة. اليمين معني ان لا يصوّت العرب بتاتاً.. "الصنارة": وهل هناك حملات منظمة وممولة تدعو الى التصويت؟ ومن الذي يمولها؟ البروفيسور اغبارية: الحملات التي تدعو الى التصويت باعتقادي تمولها الأحزاب العربية التي تملك ميزانيات خاصة من الكنيست، وبالمقابل لا اعتقد ان تكون هناك اموال شخصية او من جهات اخرى تموّل حملة للتشجيع على المشاركة في التصويت،. وعلى فكرة اقول لكل من يدعي انه لا يوجد برامج للاحزاب العربية ان هذا ليس صحيحاً. فكل قائمة تقدم للجنة الانتخابات المركزية يجبره بتقديم برنامج. وللتلخيص اذا اردنا من يدافع وان يعرف ما يحدث هناك و ما يحاك من سياسات مستقبلية ضد مجتمعنا فيكفينا حضور اعضاء كنيست عرب في الكنيست وليس غيابهم وحضور اعضاء عنصريين بدلاً منهم. "الصنارة": نجح في 2015 بدعوته التحضريضية العنصرية بان العرب يهرولون بالحافلات على صناديق الاقتراع نجح بتحفيز اليمين على التصويت هل بالامكان اليوم تحفيز العرب ودفعهم الى التصويت بنسبة عالية؟ البروفيسور اغبارية: نتنياهو قام علناً وليس سرّاً بإحياء واعادة جماعة كهانا والسفاح غولدشتاين واعلن انه سيمنحهم وزارات ايضاً فهذا يجب ان يكون الضوء الاحمر فهذه اول مرة نقترب فيها من الوصول الى الفاشية و الكراهية للعرب بشكل علني، اضافة الى قانون القومية وقانون هدم البيوت وغيره. "الصنارة": حسب رأيك ما الذي جعل الشعور بالاحباط واللامبالاة لدى الجمهور العربي ، هل هو تفكك المشتركة ام ما سبقه من خلاف حول المناوبة؟ البروفيسور اغبارية: يمكنني ان أحلّل ذلك من ناحية سيكولوجية علمية بأن هذا نتيجة نفسية الشعوب المقهورة فحتى لو كان الظلم عليها الاّ انها تحاول اتهام نفسها بأنها هي السبب لما حصل لها. اي ان العنصرية موجودة بسببنا ولأن اعضاء الكنيست العرب لا يعملون بما فيه الكفاية، وهذا موجود في كتاب مصطفى حجازي "سيكولوجية الشعوب المقهورة"، وهذا متوقع ان يكون، فما الذي يتوقعونه؟ المشتركة كانت واصبحت حزبين يوجد بينهما تنافس، فما الخطأ في ذلك، كما يجب ان نسأل فيما اذا كان هناك تقييم لاداء المشتركة كما يجب، وانا شخصيا شاركت اعضاء الكنيست من جميع مركبات المشتركة في عشرات الجلسات في الكنيست في مواضيع الصحة والتعليم العالي. كنت اشارك في اللجان وابدي رأيي بأدائهم، الذي كان جيد جداً، واقول انهم قاموا بما يستطيعون القيام به، علماً انهم ليسوا حكومة ولا يملكون ميزانيات ولا طائرات ولا ولا ... فما الذي نتوقعه منهم اكثر مما فعلوه. فقد جلبوا الميزانيات للسلطات المحلية العربية في قرار 922 ومنعواأمورا خطيرة ، وجلبوا الاعتراف بالمواضيع الطبية والصحية والمنح التي حصّلوها. وتصدوا لبعض القوانين، فاذا اخذنا قانون القومية نرى أنه كان يكفي ان يكون عضوا كنيست اضافيين للمشتركة كي يتم منعه ولمنع تمريره. كذلك فقد منع اعضاء الكنيست العرب قانون الأذان.. بامكاننا ادخال 24 عضو كنيست عرب، ولو كان لدينا 20 عضوا لما مرّ قانون الهدم ولا قانون القومية، ولتم تحصيل المزيد من الميزانيات للمجتمع العربي. ولكان بإمكانهم ان يكونوا قوة فاعلة من خارج او داخل الإتلاف. وعندما يكونون 20 عضوًا يكون تأثيرهم اكثر واكثر وكلما كان عددهم اقل فإن من يدفع الثمن هو مجتمعنا وبلداتنا وشبابنا وشاباتنا.