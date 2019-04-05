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شفاعمرو:اعتقال 3 شبان بشبهة ضلوعهم بشجار وثقب اطارات دورية شرطة



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جاء في بيان صادر  عن الناطقة بلسان شرطة الجليل أنه تم اعتقال 3 شبان من سكان مدينة شفاعمرو بشبهة ضلوعهم بشجار بين عائلتين الليلة الماضية .


وأضاف البيان أن الشرطة وصلت للمكان بعد تلقي بلاغ عن شجار عائلي وبعد التحقيقات الاولية تم اعتقال شاب بشبهة ضلوعه بالشجار وشابين اخرين بشبهة ثقب اطارات دورية الشرطة .

سيتم تقديم المشتبهين للمحكمة بطلب  تمديد اعتقالهم .
شفاعمرو:اعتقال 3 شبان بشبهة ضلوعهم بشجار وثقب اطارات دورية شرطة




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