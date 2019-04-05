شفاعمرو:اعتقال, 3, شبان, بشبهة, ضلوعهم, بشجار, وثقب, اطارات, دورية, شرطة,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل أنه تم اعتقال 3 شبان من سكان مدينة شفاعمرو بشبهة ضلوعهم بشجار بين عائلتين الليلة الماضية .

وأضاف البيان أن الشرطة وصلت للمكان بعد تلقي بلاغ عن شجار عائلي وبعد التحقيقات الاولية تم اعتقال شاب بشبهة ضلوعه بالشجار وشابين اخرين بشبهة ثقب اطارات دورية الشرطة .سيتم تقديم المشتبهين للمحكمة بطلب تمديد اعتقالهم .