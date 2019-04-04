اعتقال, شابين, من, الشبلي, بحوزتهما, مسدس, على, شارع, 65,

افادت الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت مساء الخميس شابين من الشبلي بسنوات الثلاثين من عمرهما , وذلك بعد ضبط مسدس بحوزتهما خلال مطاردة على شارع 65 قرب الون تابور.

وأضاف البيان أن افراد من الشرطة طلبوا منهما التوقف بعد الاشتباه بهما الا أنهما لاذا بالفرار , بعد مطاردة قصيرة اصطدمت سيارتهما بدورية الشرطة دون اصابات وتم ضبط مسدس بحوزتهما .