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اعتقال شابين من الشبلي بحوزتهما مسدس على شارع 65



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افادت الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت مساء الخميس شابين من الشبلي بسنوات الثلاثين من عمرهما , وذلك بعد ضبط مسدس بحوزتهما خلال مطاردة على شارع 65 قرب الون تابور.


وأضاف البيان أن افراد من الشرطة طلبوا منهما التوقف بعد الاشتباه بهما الا أنهما لاذا بالفرار , بعد مطاردة قصيرة اصطدمت سيارتهما بدورية الشرطة دون اصابات وتم ضبط مسدس بحوزتهما .
اعتقال شابين من الشبلي بحوزتهما مسدس على شارع 65




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