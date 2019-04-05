الطقس:اجواء, غائمة, جزئياً, وانخفاض, على, درجات, الحرارة,

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افادت الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت مساء الخميس شابين من الشبلي...
اصيبت مساء اليوم الخميس طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بجراح متوسطة اثر تعرضها للدهس...
جاء في بيان صادر من بلدية الناصره العليا على لسان الناطق الرسمي للبلديه بالعربيه...
أصيب شاب فحماوي(30 عام) بحالة متوسطة-خطيرة، ونقل إلى مستشفى رمبام بعد هجوم خلية نحل...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : قدم قسم النيابة...
نظمت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، بالتعاون مع أهالي قرية معلول المهجرة، بعد...
في قلنسوة أصيب اليوم شاب بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار. وتم نقله الى...
قضت المحكمة المركزية في اللد اليوم بتبرئة ساحة شاب يدعى حبيب صرصور من كفر قاسم من...
عقدت إدارة منظمة الصيادين القطرية، امس الاربعاء ، اجتماعا في قرية الفريديس،...
اكد اللواء حازم عطاالله مدير عام الشرطة الفلسطينية على التعليمات السابقة لادارة...