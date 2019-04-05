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الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة



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يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج


السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام،الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة




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