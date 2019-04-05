تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-04 22:47:01 اعتقال شابين من الشبلي بحوزتهما مسدس على شارع 65 |  2019-04-04 20:33:00 مانشستر يونايتد يرفض الاستسلام في معركة دي خيا |  2019-04-04 20:23:05 دهس طفلة في طمرة وحالتها متوسطة |  2019-04-04 20:20:39 بلدية نتسيرت عيليت تدعوا المواطنين لمؤازرة فريق كرة القدم في المباريات الحاسمة للصعود للدرجة العليا |  2019-04-04 20:16:34 هجوم خلية نحل على شاب من ام الفحم واصابته خطيرة |  2019-04-04 20:11:17 لفتة نظر.. إطار يجمعنا.. |  2019-04-04 18:11:51 عصير سريع التحضير يخلصك من "الشخير" واضطرابات النوم |  2019-04-04 18:07:50 أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟ |  2019-04-04 18:06:02 توخيل عن هدف فيراتي: يبدو أنه أكل شيئا ما بإيطاليا |  2019-04-04 17:53:48 بوتين يؤكد ان جنودا روس عثروا على رفات الجندي المفقود الاسرائيلي |  2019-04-04 16:57:40 الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات نتنياهو بشأن غزة |  2019-04-04 16:53:32 مجوهرات الراحلة ديانا تثير أزمة في العائلة الملكية |  2019-04-04 15:45:14 اتهام شاب 29 عاما من الرينة بالاعتداء على طبيب |  2019-04-04 15:33:29 جمعية المهجرين تنظم جولة في قرية معلول المهجرة |  2019-04-04 14:16:53 بوتن: نحن من عثر على الجندي الإسرائيلي.. وسلمناه |

الرئيسية | مقالات ومقابلات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جابر عساقلة ل"الصنارة "لدى جمهور الفيسبوك هناك حالة من التذمر والدعوة للمقاطعة ولكن الوضع على الارض مختلف تمامًا



  |   أمين أبو جبل   |   اضافة تعليق



نحن على مقربة أربعة ايام من انتخابات الكنيست ال 21  والذي يصادف يوم الثلاثاء القادم 2019/4/9  وهناك حملة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد اعضاء الكنيست والمرشحين العرب للكنيست ،حيث يطلق المتذمرون عبارات مثل:  "لا نلاحظ وجودهم"  وكأن الامر طبيعي، بالاضافة الى خيبة املهم من ادائهم ولعدم خوض الانتخابات بقائمة واحدة. عن هذا الموضوع التقت "الصنارة"  المرشح للكنيست في قائمة الجبهة والعربية للتغيير جابر عساقلة.

الصنارة: هناك ادعاء لدى المواطنين العرب انهم لا يلاحظون اي عمل للمرشحين في الشارع  وهذا احد المآخذ عليكم مما يدعوهم للمقاطعة وعدم التصويت؟ ما رأيك بهذا الادعاء؟
جابر عساقلة: هذا غير صحيح فنحن  نعمل بشكل متواصل ونوصل الليل بالنهار ولدينا الكثير من الحلقات البيتية التي تعقد بشكل دائم ومستمر ويكون فيها الكثير من الحضور بالاضافة الى المهرجانات الانتخابية ونحن نشعر ان هذا سيأتي بثماره، ولكن هناك  ما يسمى بجمهور الفيسبوك الذي لديه الكثير من الادعاءات والدعوات و حالة من التذمر ولكن الوضع على الارض مختلف تمامًا.
الصنارة: شريحة الفيسبوك هي شريحة كبيرة ولها تأثيرها في المجتمع كيف ترى ذلك؟
جابر عساقلة: الواقع على الارض مختلف وما نلمسه مختلف ونحن نتواصل مع الناس. فعندما نلتقي  50 شخصًا بحلقة بيتية او بإجتماع شعبي هؤلاء الـ  50 مقتنعون بك وسيصوتون لنا  ومن جهة اخرى هذه الشريحة ايضاً ستقوم  بالتحدث مع شريحة كبيرة اخرى حتى تصل الى باقي الشرائح قدر الامكان.
الصنارة: احد اسباب المقاطعة حسب الادعاءات هو إفشال مشروع القائمة المشتركة والقطيعة بين الاحزاب، فلماذا لا يظهر مرشحو الحزبين جنباً الى جنب في الشارع لاستعادة ثقة الناخب بهم؟
جابر عساقلة: للأسف لن نتمكن من العمل مع بعض لأسباب مختلفة حتى انه كان من المفروض بعد عقد اتفاقية فائض الاصوات ان ينظم مؤتمر صحفي نظهر به مع بعض ونخاطب الجمهور ولكن حتى هذا لم يحصل ايضاً. كانت هناك دعوات للخروج مع بعض الى الناخبين حتى يرى الناخب ان عدم وجود القائمة المشتركة ليس بالكارثة الكبيرة بل بالعكس ها نحن نتفق ونعمل مع بعض وعلى علاقة جيدة و لكن لاسف ايضا فشل هذا الأمر، ونحن نقول رغم كل شيء  أفضل ان تصل متأخرًا على ان لا تصل ابداً وسنحاول العمل على هذا وتطبيقه حتى يرى الجمهور اننا بالفعل نستطيع ان نعمل معا كل من خلال حزبه, بالاضافة الى دعوة الناس الى الخروج للتصويت حتى نحقق افضل النتائج.
جابر عساقلة ل"الصنارة "لدى جمهور الفيسبوك هناك حالة من التذمر والدعوة للمقاطعة ولكن الوضع على الارض مختلف تمامًا




كلمات متعلقة

جابر, عساقلة, ل"الصنارة, "لدى, جمهور, الفيسبوك, هناك, حالة, من, التذمر, والدعوة, للمقاطعة, ولكن, الوضع, على, الارض, مختلف, تمامًا,

تابعونــا

الپروفيسور فهد حكيم:الإنتقال الى التوقيت الصيفي يؤثر على ساعتنا البيولوجية التي تحتاج الى أسبوع للتأقلم معها الپروفيسور فهد حكيم:الإنتقال الى التوقيت الصيفي يؤثر على ساعتنا البيولوجية التي تحتاج الى أسبوع للتأقلم معها 2019-03-29 | 12:45:36

بخلاف المتبّع في وقتنا الحاضر, كانت الشعوب والحضارات القديمة تضبط جداولها...

البروفيسور إبراهيم ابراش:للاسف كانت المقاومة ترفع شعارات لها علاقة بتحرير فلسطين والقدس وأصبحت في إطار الدفاع عن غزة فقط البروفيسور إبراهيم ابراش:للاسف كانت المقاومة ترفع شعارات لها علاقة بتحرير فلسطين والقدس وأصبحت في إطار الدفاع عن غزة فقط 2019-03-29 | 12:06:53

إنتهت قبل يومين جولة أخرى من التصعيد على قطاع غزة بعد أن قامت إسرائيل بشن غارات...

محمد بركة في لقاء خاص بـ"الصنارة":يجب استعادة المد والزخم الشعبي فوقفة الناس في الرامة منعت تنفيذ أوامر الهدم! محمد بركة في لقاء خاص بـ"الصنارة":يجب استعادة المد والزخم الشعبي فوقفة الناس في الرامة منعت تنفيذ أوامر الهدم! 2019-03-29 | 10:12:20

تحيي الجماهير العربية يوم غد السبت الذكرى الـ 43 ليوم الارض الخالد، وهذا العام...

المحامي زكي كمال:الحرب ليست في مصلحة أي من الطرفين فحماس تحافظ على نتنياهو ونتنياهو يريد الحافظ على حماس! المحامي زكي كمال:الحرب ليست في مصلحة أي من الطرفين فحماس تحافظ على نتنياهو ونتنياهو يريد الحافظ على حماس! 2019-03-29 | 09:01:09

* الحرب ليست في مصلحة "حماس " ولا في مصلحة نتنياهو لذلك لن تحدث * التوتر العسكري...

والد المرحوم شهيد لقمة العيش امين بصول ناصر بصول ل"الصنارة":حتى الأن لا اصدق انني فقدت ابني في حادث عمل والد المرحوم شهيد لقمة العيش امين بصول ناصر بصول ل"الصنارة":حتى الأن لا اصدق انني فقدت ابني في حادث عمل 2019-03-22 | 11:03:41

لقي عامل أجنبي من دولة مولدوفا يعمل في فرع البناء مصرعه يوم الثلاثاء الأخير لينضم...

المحامي زكي كمال لـ - الصنارة:المعركة الانتخابية الحالية تعتمد القشور والفضائح دون الخوض في القضايا الجوهرية واليومية المحامي زكي كمال لـ - الصنارة:المعركة الانتخابية الحالية تعتمد القشور والفضائح دون الخوض في القضايا الجوهرية واليومية 2019-03-22 | 08:44:45

اسبوعان أو أكثر بقليل بقيت حتى التاسع من نيسان، موعد فتح صناديق الاقتراع...

المحامي زكي كمال للصنارة:التشريعات والتحريض ضد العرب جعلت إسرائيل دولة لليهود فقط وليس دولة يهودية وديمقراطية المحامي زكي كمال للصنارة:التشريعات والتحريض ضد العرب جعلت إسرائيل دولة لليهود فقط وليس دولة يهودية وديمقراطية 2019-03-14 | 20:12:17

جنباً الى جنب ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية وازدياد حدة الاتهامات...

المحقّقة في سلك الشرطة برتبة رقيب أوّل بشائر هواري من الناصرة - للمرأة العربية دور كبير في إحداث التأثير المحقّقة في سلك الشرطة برتبة رقيب أوّل بشائر هواري من الناصرة - للمرأة العربية دور كبير في إحداث التأثير 2019-03-08 | 10:05:14

المحقّقة في سلك الشرطة برتبة رقيب أوّل بشائر هواري من الناصرة, متزوجة وأم لطفلين,...

المحامي زكي كمال: المناكفات الحزبية تتجاهل قضايا اساسية كوضع العرب بدليل منع قوائم عربية التنافس للكنيست المحامي زكي كمال: المناكفات الحزبية تتجاهل قضايا اساسية كوضع العرب بدليل منع قوائم عربية التنافس للكنيست 2019-03-08 | 08:21:47

بينما تتركز الأنظار من جهة والاهتمام الإعلامي من جهة أخرى على مجريات...

المحامي زكي كمال :تخوّف نتنياهو من نتائج الإنتخابات ومن لوائح الإتهام تجعله يعتبر كافة الطرق شرعية كالحكام الدكتاتوريين! المحامي زكي كمال :تخوّف نتنياهو من نتائج الإنتخابات ومن لوائح الإتهام تجعله يعتبر كافة الطرق شرعية كالحكام الدكتاتوريين! 2019-03-01 | 10:45:36

*الكم الهائل من الجنرالات في أحزاب المركز واليسار دليل على انهم يدركون الخطر في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شاهدوا فيديو الاجاويدتفتيش مساكن طلاب عرب نشأت ملحم تل ابيب جامعة تخريب طالب جامعي معلم بديل تخابر تل السبع الجهاد الاسلامي النقب تخابر نشطاء اعتقال الاردن شاب وفاة الشاب سمير قسيس قرية المكر تفجع جمال حكروس العقيد رتبة لواء اول مسلم عربي شرطة اسرائيل احتفالات سبت النور قداس كنيسة القيامه القدس عيد الفصح المجيد الحركة الاسلامية تحريض نتانياهو احتراق سيارة قرب مفرق كفر ياسيف دون اصابات مسجد حسن بيك يافا تعليق علم اسرائيل مدخل مجهولون رفع شرطة أيمن شرقاوي اختفاء اثار البحث مصمص التخنيون حيفا طالب الشاب حفل تخريج الفوج ال 33 ثانوية مار الياس عبلين طلاب مشاركة واسعة رهط تنكيل امرأة زوجته رجل وثاق حبس غرفة مغلقة عنف عائلة داخل بطري منصور مدير مدرسة المعمدانية الناصرة تعليم وزارة التربية ميزانيات 50 مليون شيكل اجتماع مدارس أهلية منتزه نتسيرت عيليت اعتداء على عرب اغلاق موقع جبل الشيخ ثلوج تساقط عاصفة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com