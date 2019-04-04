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مانشستر يونايتد يرفض الاستسلام في معركة دي خيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن موقف نادي مانشستر يونايتد من بيع حارسه الإسباني ديفيد دي خيا في الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ميرو" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد لا ينوي بيع دي خيا في الميركاتو الصيفي المقبل، حتى إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التوقيع على عقد جديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد لا يخشى دخول دي خيا، الموسم الأخير في عقده بدون تجديد، رغم أن ذلك سيجعل النادي الإنجليزي يفقد فرصة بيع حارسه الذي يقدر بـ 75 مليون جنيه إسترليني.
ووصلت فترة مفاوضات التجديد بين الحارس الإسباني وإدارة اليونايتد حتى الآن إلى 18 شهرًا، ولكن دون جدوى، مما جعل النادي الإنجليزي يُفعل بند العام الإضافي الموجود بالعقد.
ولم يصل دي خيا إلى حل وسط مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن التجديد، لأن اللاعب يريد الحصول على راتب أسبوعي يتجاوز 350 ألف إسترليني، وهو ما يرفضه مسؤولو الشياطين الحمر حتى الآن.
مانشستر يونايتد يرفض الاستسلام في معركة دي خيا




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