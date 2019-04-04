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دهس طفلة في طمرة وحالتها متوسطة



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اصيبت مساء اليوم الخميس طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بجراح متوسطة اثر تعرضها للدهس في مدينة طمرة .


الطاقم الطبي التابع لمركز الزهراوي الطبي وصل للمكان ونقل الطفلة لاستكمال العلاج في المستشفى , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
دهس طفلة في طمرة وحالتها متوسطة




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