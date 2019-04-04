دهس, طفلة, في, طمرة, وحالتها, متوسطة,

الطاقم الطبي التابع لمركز الزهراوي الطبي وصل للمكان ونقل الطفلة لاستكمال العلاج في المستشفى , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

اصيبت مساء اليوم الخميس طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بجراح متوسطة اثر تعرضها للدهس في مدينة طمرة .

تابعونــا

بلدية نتسيرت عيليت تدعوا المواطنين لمؤازرة فريق كرة القدم في المباريات الحاسمة للصعود للدرجة العليا 2019-04-04 | 20:20:39 جاء في بيان صادر من بلدية الناصره العليا على لسان الناطق الرسمي للبلديه بالعربيه...

هجوم خلية نحل على شاب من ام الفحم واصابته خطيرة 2019-04-04 | 20:16:34 أصيب شاب فحماوي(30 عام) بحالة متوسطة-خطيرة، ونقل إلى مستشفى رمبام بعد هجوم خلية نحل...

اتهام شاب 29 عاما من الرينة بالاعتداء على طبيب 2019-04-04 | 15:45:14 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : قدم قسم النيابة...

جمعية المهجرين تنظم جولة في قرية معلول المهجرة 2019-04-04 | 15:33:29 نظمت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، بالتعاون مع أهالي قرية معلول المهجرة، بعد...

قلنسوة- اصابة شخص بجروح خطيرة جراء اطلاق نار 2019-04-04 | 12:47:49 في قلنسوة أصيب اليوم شاب بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار. وتم نقله الى...

تبرئة ساحة شاب من كفر قاسم من تهمة قتل علي عامر 2019-04-04 | 12:42:25 قضت المحكمة المركزية في اللد اليوم بتبرئة ساحة شاب يدعى حبيب صرصور من كفر قاسم من...

منظمة الصيادين تطالب بتعويضات مقابل فترة منع الصيد عام 2019 2019-04-04 | 11:47:39 عقدت إدارة منظمة الصيادين القطرية، امس الاربعاء ، اجتماعا في قرية الفريديس،...

مدير عام الشرطة الفلسطينية يدفع مخالفة مواطن 2019-04-04 | 11:00:52 اكد اللواء حازم عطاالله مدير عام الشرطة الفلسطينية على التعليمات السابقة لادارة...

هدم بيت من 3 طوابق في كفرقاسم بادعاء البناء غير المرخص 2019-04-04 | 11:40:52 هدمت جرافات ترافقها قوات معززة من الشرطة ظهر اليوم الخميس بيتا مكون من 3 طوابق في...