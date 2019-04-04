بلدية, نتسيرت, عيليت, تدعوا, المواطنين, لمؤازرة, فريق, كرة, القدم, في, المباريات, الحاسمة, للصعود, للدرجة, العليا,

يتصدر فريق هبوعيل نتسيرت عليت القائمه بين فرق الدرجه الممتازه اذ تتواجد حاليا في مرحله مصيريه التي سنقرر ما اذ ستصعد نحو الدرجه العليا ام لا
ان الفريق بحاجه ماسه الى التشجيع والدعم اكثر من اي وقت مضى
ستقام المباراه يوم الاثنين ٨/٤ في تمام الساعه ١٩:٠٠ في ملعب جرين
كما وناشد الدكتور شكري عواوده السكان العرب للحضور الى المباراه وتشجيع الفريق
اذ اضاف الدكتور" ان فريق هبوعيل نتسيرت عيليت يشجعونه عربا ويهودا وان الفريق يمثل جميع مواطني المدينه بعيدا عن كل اختلاف ان كان دينيا او عرقيا النجاح هو نحاحنا جميعا وبدورنا نحن ندعم الفريق ونتمنى له النجاح"