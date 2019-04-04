تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-04 20:33:00 مانشستر يونايتد يرفض الاستسلام في معركة دي خيا |  2019-04-04 20:23:05 دهس طفلة في طمرة وحالتها متوسطة |  2019-04-04 20:20:39 بلدية نتسيرت عيليت تدعوا المواطنين لمؤازرة فريق كرة القدم في المباريات الحاسمة للصعود للدرجة العليا |  2019-04-04 20:16:34 هجوم خلية نحل على شاب من ام الفحم واصابته خطيرة |  2019-04-04 20:11:17 لفتة نظر.. إطار يجمعنا.. |  2019-04-04 18:11:51 عصير سريع التحضير يخلصك من "الشخير" واضطرابات النوم |  2019-04-04 18:07:50 أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟ |  2019-04-04 18:06:02 توخيل عن هدف فيراتي: يبدو أنه أكل شيئا ما بإيطاليا |  2019-04-04 17:53:48 بوتين يؤكد ان جنودا روس عثروا على رفات الجندي المفقود الاسرائيلي |  2019-04-04 16:57:40 الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات نتنياهو بشأن غزة |  2019-04-04 16:53:32 مجوهرات الراحلة ديانا تثير أزمة في العائلة الملكية |  2019-04-04 15:45:14 اتهام شاب 29 عاما من الرينة بالاعتداء على طبيب |  2019-04-04 15:33:29 جمعية المهجرين تنظم جولة في قرية معلول المهجرة |  2019-04-04 14:16:53 بوتن: نحن من عثر على الجندي الإسرائيلي.. وسلمناه |  2019-04-04 14:12:51 رئيسة وزراء نيوزيلندا في مأثرة جديدة! |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بلدية نتسيرت عيليت تدعوا المواطنين لمؤازرة فريق كرة القدم في المباريات الحاسمة للصعود للدرجة العليا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر من بلدية الناصره العليا على لسان الناطق الرسمي للبلديه بالعربيه هلال بشتاوي:يدعوكم رئيس القائمه المشتركه في نتسيرت عليت ونائب رئيس بلدية نتسيرت عليت الدكتور شكري عواوده الى المشاركه في مباراة البلاي اوف المصيريه التي تحدد تقرب الفريق للصعود للدرجه العليا .

يتصدر فريق هبوعيل نتسيرت عليت القائمه بين فرق الدرجه الممتازه اذ تتواجد حاليا في مرحله مصيريه التي سنقرر ما اذ ستصعد نحو الدرجه العليا ام لا

ان الفريق بحاجه ماسه الى التشجيع والدعم اكثر من اي وقت مضى

كما ودعا رئيس البلديه السيد رونين بلوت جميع موظفي بلدية الناصره العليا للحضور الى الملعب وتشجيع الفريق في مباراتهم المهمه امام فريق هبوعيل كفار سابا

ستقام المباراه يوم الاثنين ٨/٤ في تمام الساعه ١٩:٠٠ في ملعب جرين
كما وناشد الدكتور شكري عواوده السكان العرب للحضور الى المباراه وتشجيع الفريق
اذ اضاف الدكتور" ان فريق هبوعيل نتسيرت عيليت يشجعونه عربا ويهودا وان الفريق يمثل جميع مواطني المدينه بعيدا عن كل اختلاف ان كان دينيا او عرقيا النجاح هو نحاحنا جميعا وبدورنا نحن ندعم الفريق ونتمنى له النجاح"

بلدية نتسيرت عيليت تدعوا المواطنين لمؤازرة فريق كرة القدم في المباريات الحاسمة للصعود للدرجة العليا




كلمات متعلقة

بلدية, نتسيرت, عيليت, تدعوا, المواطنين, لمؤازرة, فريق, كرة, القدم, في, المباريات, الحاسمة, للصعود, للدرجة, العليا,

تابعونــا

دهس طفلة في طمرة وحالتها متوسطة دهس طفلة في طمرة وحالتها متوسطة 2019-04-04 | 20:23:05

اصيبت مساء اليوم الخميس طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بجراح متوسطة اثر تعرضها للدهس...

هجوم خلية نحل على شاب من ام الفحم واصابته خطيرة هجوم خلية نحل على شاب من ام الفحم واصابته خطيرة 2019-04-04 | 20:16:34

أصيب شاب فحماوي(30 عام) بحالة متوسطة-خطيرة، ونقل إلى مستشفى رمبام بعد هجوم خلية نحل...

اتهام شاب 29 عاما من الرينة بالاعتداء على طبيب اتهام شاب 29 عاما من الرينة بالاعتداء على طبيب 2019-04-04 | 15:45:14

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : قدم قسم النيابة...

جمعية المهجرين تنظم جولة في قرية معلول المهجرة جمعية المهجرين تنظم جولة في قرية معلول المهجرة 2019-04-04 | 15:33:29

نظمت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، بالتعاون مع أهالي قرية معلول المهجرة، بعد...

قلنسوة- اصابة شخص بجروح خطيرة جراء اطلاق نار قلنسوة- اصابة شخص بجروح خطيرة جراء اطلاق نار 2019-04-04 | 12:47:49

في قلنسوة أصيب اليوم شاب بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار. وتم نقله الى...

تبرئة ساحة شاب من كفر قاسم من تهمة قتل علي عامر تبرئة ساحة شاب من كفر قاسم من تهمة قتل علي عامر 2019-04-04 | 12:42:25

قضت المحكمة المركزية في اللد اليوم بتبرئة ساحة شاب يدعى حبيب صرصور من كفر قاسم من...

منظمة الصيادين تطالب بتعويضات مقابل فترة منع الصيد عام 2019 منظمة الصيادين تطالب بتعويضات مقابل فترة منع الصيد عام 2019 2019-04-04 | 11:47:39

عقدت إدارة منظمة الصيادين القطرية، امس الاربعاء ، اجتماعا في قرية الفريديس،...

مدير عام الشرطة الفلسطينية يدفع مخالفة مواطن مدير عام الشرطة الفلسطينية يدفع مخالفة مواطن 2019-04-04 | 11:00:52

اكد اللواء حازم عطاالله مدير عام الشرطة الفلسطينية على التعليمات السابقة لادارة...

هدم بيت من 3 طوابق في كفرقاسم بادعاء البناء غير المرخص هدم بيت من 3 طوابق في كفرقاسم بادعاء البناء غير المرخص 2019-04-04 | 11:40:52

هدمت جرافات ترافقها قوات معززة من الشرطة ظهر اليوم الخميس بيتا مكون من 3 طوابق في...

سمير ابو رمحيين من دائرة الإجراء بعكا يفوز بجائزة العامل المثالي سمير ابو رمحيين من دائرة الإجراء بعكا يفوز بجائزة العامل المثالي 2019-04-04 | 10:21:08

سلطه التنفيذ والجباية تهنئ الموظف سمير ابو رمحيين الذي يعمل بدائرة الإجراء بعكا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطباء العائلة الشمال مؤتمر الناصرة تحتضن د. بشارات بشارة مستشفى الاتجليزي عامل شاب طرعان موز افعى سامة جذع شجرة زواحف عثور اطلاق نار سيارة ام الفحم جسيمة دون اصابات مواطن شرطة غضب اهالي اصابة طفل سقط من ارتفاع في الطيرة نقل الى المستشفى الشرطة تحقق ثانوية كلية أورط الناصرة تخريج فوج جديد من طلابها جبل الشيخ يعج بالزوار جميع انحاء البلاد ثلوج تزلج عائلات منتزه احتراق دكان بقالة جسر الرزقاء اضرار جسيمة دون اصابات تذكر اطفاء شرطة اخماد معلمو سياقة تظاهرة مفرق باقة الغربية اغلاق شارع وزير المواصلات كاتس افتتاح مشروع ممتحني سياقة اضراب مزبلة جديدة عبلين قرية غربي مجلس محلي شارع شق عائلة أزمة سير خانقة شرطة انتشار بحيرة طبريا ضفاف شواطئ احتفالات اعياد مؤنس دبور المهاجم الناصرة مطلوب في برشلونة برشلونة باتي بوريسوف برشلونة دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي مخدرات كوكائين 24 كيلوغرام مطار بن غوريون سائحة برازيلية اعتقال مشتبه تل ابيب طعن باب العامود محاولة شاب عربي يهود استشهاد اطلاق النار تصفية منفذ العملية مقدسي البلدة القديمة القدس اصابتان متوسطتان مفترق شفاعمرو حادث طرق شاحنة رافعة اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com