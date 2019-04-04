هجوم, خلية, نحل, على, شاب, من, ام, الفحم, واصابته, خطيرة,

أصيب شاب فحماوي(30 عام) بحالة متوسطة-خطيرة، ونقل إلى مستشفى رمبام بعد هجوم خلية نحل عليه داخل مركبته.

يذكر بأن الشاب كان يقوم بنقل خلايا النحل إلى أرضه، وخلال سير المركبة، قامت الخلية بالتسلل عبر فتحة صغيرة بالصندوق ومهاجتمه.وقام الشاب بالإتصال فوراً لطواقم الإسعاف وبعدها أُغمِي عليه، وحضرت خلال دقائق معدودة سيارة إسعاف مكثفة وقامت بنقله إلى مستشفى رمبام في حيفا.يذكر بأن الشاب يعمل كسائق إسعاف بالإضافة إلى أنه نحّال أيضاً.