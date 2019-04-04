تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-04 20:33:00 مانشستر يونايتد يرفض الاستسلام في معركة دي خيا |  2019-04-04 20:23:05 دهس طفلة في طمرة وحالتها متوسطة |  2019-04-04 20:20:39 بلدية نتسيرت عيليت تدعوا المواطنين لمؤازرة فريق كرة القدم في المباريات الحاسمة للصعود للدرجة العليا |  2019-04-04 20:16:34 هجوم خلية نحل على شاب من ام الفحم واصابته خطيرة |  2019-04-04 20:11:17 لفتة نظر.. إطار يجمعنا.. |  2019-04-04 18:11:51 عصير سريع التحضير يخلصك من "الشخير" واضطرابات النوم |  2019-04-04 18:07:50 أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟ |  2019-04-04 18:06:02 توخيل عن هدف فيراتي: يبدو أنه أكل شيئا ما بإيطاليا |  2019-04-04 17:53:48 بوتين يؤكد ان جنودا روس عثروا على رفات الجندي المفقود الاسرائيلي |  2019-04-04 16:57:40 الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات نتنياهو بشأن غزة |  2019-04-04 16:53:32 مجوهرات الراحلة ديانا تثير أزمة في العائلة الملكية |  2019-04-04 15:45:14 اتهام شاب 29 عاما من الرينة بالاعتداء على طبيب |  2019-04-04 15:33:29 جمعية المهجرين تنظم جولة في قرية معلول المهجرة |  2019-04-04 14:16:53 بوتن: نحن من عثر على الجندي الإسرائيلي.. وسلمناه |  2019-04-04 14:12:51 رئيسة وزراء نيوزيلندا في مأثرة جديدة! |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هجوم خلية نحل على شاب من ام الفحم واصابته خطيرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 أصيب شاب فحماوي(30 عام) بحالة متوسطة-خطيرة، ونقل إلى مستشفى رمبام بعد هجوم خلية نحل عليه داخل مركبته.


يذكر بأن الشاب كان يقوم بنقل خلايا النحل إلى أرضه، وخلال سير المركبة، قامت الخلية بالتسلل عبر فتحة صغيرة بالصندوق ومهاجتمه.

وقام الشاب بالإتصال فوراً لطواقم الإسعاف وبعدها أُغمِي عليه، وحضرت خلال دقائق معدودة سيارة إسعاف مكثفة وقامت بنقله إلى مستشفى رمبام في حيفا.

يذكر بأن الشاب يعمل كسائق إسعاف بالإضافة إلى أنه نحّال أيضاً.
هجوم خلية نحل على شاب من ام الفحم واصابته خطيرة




كلمات متعلقة

هجوم, خلية, نحل, على, شاب, من, ام, الفحم, واصابته, خطيرة,

تابعونــا

دهس طفلة في طمرة وحالتها متوسطة دهس طفلة في طمرة وحالتها متوسطة 2019-04-04 | 20:23:05

اصيبت مساء اليوم الخميس طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بجراح متوسطة اثر تعرضها للدهس...

بلدية نتسيرت عيليت تدعوا المواطنين لمؤازرة فريق كرة القدم في المباريات الحاسمة للصعود للدرجة العليا بلدية نتسيرت عيليت تدعوا المواطنين لمؤازرة فريق كرة القدم في المباريات الحاسمة للصعود للدرجة العليا 2019-04-04 | 20:20:39

جاء في بيان صادر من بلدية الناصره العليا على لسان الناطق الرسمي للبلديه بالعربيه...

اتهام شاب 29 عاما من الرينة بالاعتداء على طبيب اتهام شاب 29 عاما من الرينة بالاعتداء على طبيب 2019-04-04 | 15:45:14

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : قدم قسم النيابة...

جمعية المهجرين تنظم جولة في قرية معلول المهجرة جمعية المهجرين تنظم جولة في قرية معلول المهجرة 2019-04-04 | 15:33:29

نظمت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، بالتعاون مع أهالي قرية معلول المهجرة، بعد...

قلنسوة- اصابة شخص بجروح خطيرة جراء اطلاق نار قلنسوة- اصابة شخص بجروح خطيرة جراء اطلاق نار 2019-04-04 | 12:47:49

في قلنسوة أصيب اليوم شاب بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار. وتم نقله الى...

تبرئة ساحة شاب من كفر قاسم من تهمة قتل علي عامر تبرئة ساحة شاب من كفر قاسم من تهمة قتل علي عامر 2019-04-04 | 12:42:25

قضت المحكمة المركزية في اللد اليوم بتبرئة ساحة شاب يدعى حبيب صرصور من كفر قاسم من...

منظمة الصيادين تطالب بتعويضات مقابل فترة منع الصيد عام 2019 منظمة الصيادين تطالب بتعويضات مقابل فترة منع الصيد عام 2019 2019-04-04 | 11:47:39

عقدت إدارة منظمة الصيادين القطرية، امس الاربعاء ، اجتماعا في قرية الفريديس،...

مدير عام الشرطة الفلسطينية يدفع مخالفة مواطن مدير عام الشرطة الفلسطينية يدفع مخالفة مواطن 2019-04-04 | 11:00:52

اكد اللواء حازم عطاالله مدير عام الشرطة الفلسطينية على التعليمات السابقة لادارة...

هدم بيت من 3 طوابق في كفرقاسم بادعاء البناء غير المرخص هدم بيت من 3 طوابق في كفرقاسم بادعاء البناء غير المرخص 2019-04-04 | 11:40:52

هدمت جرافات ترافقها قوات معززة من الشرطة ظهر اليوم الخميس بيتا مكون من 3 طوابق في...

سمير ابو رمحيين من دائرة الإجراء بعكا يفوز بجائزة العامل المثالي سمير ابو رمحيين من دائرة الإجراء بعكا يفوز بجائزة العامل المثالي 2019-04-04 | 10:21:08

سلطه التنفيذ والجباية تهنئ الموظف سمير ابو رمحيين الذي يعمل بدائرة الإجراء بعكا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طفل سوريا سوري عملية قسطرة قلب مفتوح شنايدر مستشفى الاطفال يوم العطاء قرية طرعان مشاركة واسعة اهالي القرية رئيس المجلس عماد دحلة امرأة من حيفا عربية متزوجة لفلسطيني التخابر حركة المجاهدين تصوير اماكن تنفيذ عمليات الغاء اضراب المدارس السلطات الدرزية الشركسية انتظام الدراسةالطالب علي سليمان الناصرة سلطي يلتقي نتانياهو تحقيق السلام فيراييتي حملة لشرطة . السير رهط النقب تحرير مخالفات سرعة هاتف نقال حزام أمان فتحي غنامه سخنين 30 عاما سجن اطلاق سراح قتل داني كاتس سجنت ظلما مجلس اقليمي البطوف بحث نفوذ حدود سبل توسيعها ياسر عمر اجتماع جلسة طائرة خفيفة تحطم بين الناعورة دبورية استنفار طواقم اطفاء انقاذ مواد خطيرة انتشار راهبات السلزيان الناصرة تحتفل تخريج طلابها الفوج ال 13 مشاركة واسعة احتراق بيت طمرة اضرار جسيمة دون اصابات نار اطفاء اخماد الشرطة اسعاف يافة الناصرة اتهام رجل تنكيل تعذيب بناته حجاب منعها مدرسة حجاب شادي ناصر جثة الطيرة اللد جنائي شبهات الشرطة العثور مصرع عامل سقط ورشة بناء طيرة الكرمل اسعاف شرطة تحقيق كفر مندا سلاح ضبط كارل جوستاف بندقية حملة تفتيش
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com