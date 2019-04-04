لفتة, نظر.., إطار, يجمعنا..,

نحن شعب له تجارب قاسية ومن الطبيعي وبعد 71 عاماَ من قيام الدولة ان يحتاج المواطن الى جواب حول سؤال هام: ماذا يريد من هذه الدولة خاصة ومن قياداته وزعاماته؟واقعنا ما زال مريرا من ملاحقات, اضطهادات، فجوات, بطالة, فقر.. وقوائم الانتخابات ما زالت تدعو الى القلق.. رغم أننا كشعب لديه كم هائل من المثقفين ومن الأطباء والمهندسين والمربين والعلماء وأصحاب الأقلام الحرّة, كما أنّ من بيننا الأثرياء.. وبيننا كم هائل من النساء الطلائعيات وغيرها.اذا كانت لدينا كل هذه العناصر وأكثر، فأين حقوقنا ومساواتنا..؟؟!!لماذا لا يوجد للآن إطار يجمعنا نعمل فيه على أهمية بقائنا على أرضنا مع كامل حقوقنا؟؟الصوت العربي صوت مهم وصارخ لإيقاف الزحف الفاشي!بعد هذه الانتخابات من الضروري إعادة الحسابات مع القيادات والزعامات وليس كما يحصل دائماً "اتفاق على لا مشاكل" ولا اتفاق على المشاكل الحقيقية. أما بالنسبة لقضية المواطن وتعامل السلطة معه والجو المشحون بالكراهية، خاصة بوجود حكومة تلو الحكومة تسمح بالتصرف العدائي ضد العربي، فنقول: نحن شعب مثقف ولسنا مجرد قبائل.لقد مرَّ شعبنا بتجارب عديدة والآن نحن في مفترق خطير.. أهم شيء فيه الاعتراف بقوميتنا وبحقوقنا كاملة.. وإلا فلن نكون أوّل الخاسرين ولا أكثرهم، بل جميعنا خاسرون يهود وعرباً..إن موضوع بناء إطار يجمعنا من أهم متطلباتنا اليوم وحاجة ماسة كي لا يكون العوْد ليس أحمد بعد كل انتخاب وحتى لا نقول "على نفسها جنت براقش"..إطار جديد تُعالج ضمنه قضايانا بالغة الأهمية. كي لا يؤدي إهمالنا للأمور الى زج شعبنا في ورطة لا يستحقها...

* * *بدها شوية توضيح...* مرض جمّال (صاحب قطيع ابل) وجاء أوان رحيله عن هذا العالم, خطب بقطيع جماله معتذراً... إذا قسي عليهم وأتعبهم كثيراً... ردوا عليه: نحن الجمال هذه طبيعتنا.. نتحمل العطش والتعب ونصبر كثيراً... ولكن لن نسامحك على جعل حمار يقودنا...* لاعب فريق سان جرمان، نيمار، وعد بتلبية دعوة نتنياهو لزيارة الدولة هو وصديقه راكب الأمواج ميدينا... نيمار سارع بالرد: نحن قادمان... نتنياهو يستغل كل فرصة للعلاقات العامة أمام العالم... أما الفلسطينيون... فنائمون...حكمة العدد لأفلاطون:الثمن الذي يدفعه الطيبون لقاء لامبالاتهم بالشؤون العامة هو أن يحكمهم الأشرار.ڤيدا مشعور