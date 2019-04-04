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خضعت بريطانية في الـ55 من عمرها، لعملية هي الأولى من نوعها في العالم، إذ تم إخراج...
يعاني الكثيرون من قلة النوم، حيث يجدون صعوبة في الحصول على ليلة نوم جيدة، ما قد...
قال عالم الكيمياء، أرييه فارشيل، الحائز جائزة نوبل في الكيمياء، إنه لا يمكن...
توصل العلماء من خلال متابعتهم للحالة الصحية للذين يعانون من التهاب المفاصل...
كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول كميات قليلة من الشوكولا الداكنة يوميا، يخفض من ضغط...
مع تزايد ضغوط الحياة، يتوق كثير من الناس إلى سبيل لتحسين الحالة المزاجية وتخفيف...
توفر الرضاعة الطبيعية مجموعة كبيرة من الفوائد للطفل والأم، فهي تعزّز مناعة...
كشفت دراسة ألمانية حديثة، أن المواظبة على اتباع نظام غذائي نباتي غني بمضادات...
اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا أن الكحول والقهوة تتصدران قائمة أسباب تكرار...
ماركة التجميل Gade تطرح مجموعة ماكياج وپودرة بتقنية Second Skin للمرأة العصرية التي يجب...