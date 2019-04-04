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عصير سريع التحضير يخلصك من "الشخير" واضطرابات النوم



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يعاني الكثيرون من "الشخير" أثناء النوم، وفي أحيان كثيرة يصبح صوت الشخير عالياً لدرجة أنه يوقظ الشخص نفسه عدة مرات أثناء الليل، مما ينتج عنه اضطرابات بالنوم. هذا بالإضافة إلى التسبب بالإزعاج الشديد للزوج أو الزوجة أثناء النوم. 

ويعاني حوالي 75% ممن "يشخرون" من مشكلة توقف التنفس أثناء النوم (sleep apnea)، وهي انسداد مجرى التنفس أثناء النوم وتوقف التنفس لثوان معدودة، مما يستدعي الجسم لتنبيه نفسه عن طريق الاستيقاظ. وقد يحدث ذلك لعدة مرات أثناء الليل، فيصبح ذلك مزعجاً جداً حيث يستيقظ الشخص في الصباح مصاباً بصداع من النوم المتقطع. كما أن هذه الحالة المرضية تتسبب بمشاكل في القلب وقد تتطور للوفاة في بعض الحالات الحادة. 

ويحدث "الشخير" بالعادة عندما ترتخي أنسجة الحلق أثناء النوم، وتُحدث تذبذبات مُحدثة الصوت المزعج أثناء النوم. كما يحدث "الشخير" أيضاً مع تراكم الإفرازات المخاطية المصحوبة بالتهاب الأغشية المخاطية، مما يعيق المجاري التنفسية ويحدث الصوت أثناء النوم.  ويلجأ الكثيرون لاستخدام بعض العقاقير والأدوات الصيدلانية لعلاج أو إيقاف "الشخير"، إلا أن الأطباء والخبراء ينصحون بتوخي الحذر، حيث إن معظم تلك الأدوات يتم تسويقها بدون أي أساس علمي. 
وعلى ذمة موقع "ديلي هيلث بوستDaily Health Post "، فهناك عصير طبيعي يمكن إعداده بالمنزل، وهو كفيل بتوقيف "الشخير" وتحسين التنفس أثناء النوم.
عصير سريع التحضير يخلصك من "الشخير" واضطرابات النوم




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