تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-04 18:11:51 عصير سريع التحضير يخلصك من "الشخير" واضطرابات النوم |  2019-04-04 18:07:50 أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟ |  2019-04-04 18:06:02 توخيل عن هدف فيراتي: يبدو أنه أكل شيئا ما بإيطاليا |  2019-04-04 17:53:48 بوتين يؤكد ان جنودا روس عثروا على رفات الجندي المفقود الاسرائيلي |  2019-04-04 16:57:40 الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات نتنياهو بشأن غزة |  2019-04-04 16:53:32 مجوهرات الراحلة ديانا تثير أزمة في العائلة الملكية |  2019-04-04 15:45:14 اتهام شاب 29 عاما من الرينة بالاعتداء على طبيب |  2019-04-04 15:33:29 جمعية المهجرين تنظم جولة في قرية معلول المهجرة |  2019-04-04 14:16:53 بوتن: نحن من عثر على الجندي الإسرائيلي.. وسلمناه |  2019-04-04 14:12:51 رئيسة وزراء نيوزيلندا في مأثرة جديدة! |  2019-04-04 13:12:59 نتنياهو يلتقي الرئيس الروسي بوتين في موسكو |  2019-04-04 12:47:49 قلنسوة- اصابة شخص بجروح خطيرة جراء اطلاق نار |  2019-04-04 12:42:25 تبرئة ساحة شاب من كفر قاسم من تهمة قتل علي عامر |  2019-04-04 12:45:21 ناشطة إيرانية تنتقد ارتداء النساء الغربيات للحجاب في بلادها |  2019-04-04 11:47:39 منظمة الصيادين تطالب بتعويضات مقابل فترة منع الصيد عام 2019 |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

توخيل عن هدف فيراتي: يبدو أنه أكل شيئا ما بإيطاليا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علق توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، على الهدف الذي سجله لاعب وسط الفريق ماركو فيراتي، في الفوز على نانت 3-0، في قبل نهائي كأس فرنسا، أمس الأربعاء.

وقال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة "لو باريزيان": "لا أعرف كيف سجل فيراتي الهدف الأول، يبدو أنه أكل شيئا ما في المعسكر الأخير لمنتخب إيطاليا أو في الحصة التدريبية، ولكنها خطوة مهمة لأننا نفتقد للعديد من الأسلحة المؤثرة أمام مرمى المنافس لإصابة كل من نيمار وكافاني ومونييه ودي ماريا".
وأوضح المدرب الألماني: "الهدف الذي سجله فيراتي في مرمى نانت سهل مهمتنا لأن المنافس تكتل بكثافة أمام مرماه، فأنا سعيد من أجل ماركو فهو يميل دائما لتمرير الكرة لزملائه ويبحث دائما عنهم حتى إذا كان على بعد مترين فقط من المرمى".
وأشار توخيل: "هذه شخصية فيراتي، فهو يريد إسعاد زملائه، لكنه يجب أن يكون أنانيا، وربما يكون الهدف الذي سجله مع منتخب إيطاليا منحه الثقة".
ولفت مدرب بي إس جي: "إصابة ماركينيوس عضلية، إنها أمر مزعج، لقد كنا 14 لاعبا فقط في المباراة الأخيرة بالدوري أمام تولوز، وهذه هي المرة الثامنة التي نخوض فيها مباراة بقائمة غير مكتملة، ومع ذلك يحافظ الفريق على مستواه ويقدم أداء مميزا، لذا هؤلاء اللاعبون يستحقون التحية، فهم وحوش".
وأكد توماس توخيل، في ختام تصريحاته أن مواجهة رين في نهائي الكأس ستكون صعبة رغم أن الفوارق تبدو في صالح فريقه، مشيرا إلى أن المنافس يملك تشكيلة مميزة من اللاعبين وقدم أداء جيدا ضد آرسنال الإنجليزي في الدوري الأوروبي.
توخيل عن هدف فيراتي: يبدو أنه أكل شيئا ما بإيطاليا




كلمات متعلقة

توخيل, عن, هدف, فيراتي:, يبدو, أنه, أكل, شيئا, ما, بإيطاليا,

تابعونــا

"اليوفي" يمدد عقد ماندزوكيتش حتى 2021 "اليوفي" يمدد عقد ماندزوكيتش حتى 2021 2019-04-04 | 16:55:05

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، الخميس، عن تمديد عقد مهاجمه الكرواتي...

زيدان يفاجئ الجميع بشأن مارسيلو زيدان يفاجئ الجميع بشأن مارسيلو 2019-04-04 | 15:35:14

دافع مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن لاعبه البرازيلي المخضرم...

غوارديولا : فودين سيكون له شأن كبير مستقبلا غوارديولا : فودين سيكون له شأن كبير مستقبلا 2019-04-04 | 14:14:42

توقع بيب غوارديولا، المدير الفني الإسباني لنادي مانشستر سيتي، أن يلعب النجم...

زيدان: هناك طريقة واحدة لفوز ريال مدريد بـ"الليغا" زيدان: هناك طريقة واحدة لفوز ريال مدريد بـ"الليغا" 2019-04-04 | 12:45:55

بالرغم من الهزيمة التي تكبدها ريال مدريد أمس أمام فالنسيا في الدوري الإسباني،...

إدخال أسطورة كرة القدم بيليه للمستشفى في فرنسا إدخال أسطورة كرة القدم بيليه للمستشفى في فرنسا 2019-04-04 | 10:41:34

أدخل أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه البالغ من العمر 78 عاما، اليوم المستشفى في...

فيديو.. نيمار يرد على دعوة نتنياهو زيارة اسرائيل فيديو.. نيمار يرد على دعوة نتنياهو زيارة اسرائيل 2019-04-04 | 08:30:28

رحّب الدولي البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي بالدعوة التي وجهها له...

فالنسيا يُلحق بزيدان الهزيمة الأولى في ولايته الثانية فالنسيا يُلحق بزيدان الهزيمة الأولى في ولايته الثانية 2019-04-04 | 00:42:34

حقق فالنسيا انتصارا ثمينًا على ريال مدريد بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الـ30 من...

البابا : لا يجوز لعشاق ميسي تدنيس المقدسات البابا : لا يجوز لعشاق ميسي تدنيس المقدسات 2019-04-03 | 15:45:23

يطلق عشاق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عليه لقب (ديوس) التي تعني "الرب"...

ميسي يعادل رقم رونالدو التاريخي ميسي يعادل رقم رونالدو التاريخي 2019-04-03 | 14:45:39

كعادته في إنقاذ ناديه في اللحظات الحاسمة، أحرز نجم برشلونة ليونيل ميسي هدفا مهما...

رونالدو يوجه رسالة لنيمار رونالدو يوجه رسالة لنيمار 2019-04-03 | 14:00:06

انتقد الأسطورة البرازيلي رونالدو، مالك نادي بلد الوليد، لاعبي فريقه بعدما أهدروا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غرامة مالية سائق ساحنة عين ماهل القاء نفايات بناء منطقة عامة قرب الناصرة سكب ماء شاي ساخن عضو الكنيست احمد الطيبي مظاهرة السجن بئر السبع جثة معلوت امرأة علامات عنف العثور الشرطة اسعاف وفاة مصرع مقتل مصرع طفل رضيع دهس عامان سيارة الشرطة اسعاف فشل محاولات انعاش طرعان تكرم رئيس المجلس سابقا الحاج يونس نصار ابو كرم الشيخ رائد صلاح المحكمة حكم تصدر قضية وادي الجوز الحركة الاسلامية الشماليةالأربعاء المقبل بداية تداول ورقة مالية جديدة فئة 200 شيكلسجن الجلبواع مظاهرة رفع شعارات الفلسطيني المضرب عن الطعام الشرطة تحذير أوراق نقدية مزيفة خاصة 200 شيكل منتشرة محلات عديدة اعتقال شبط تزييف أم الفحم عيد فطر مبارك صلاة العيد ساحة السوق البلدي مشاركة واسعة مدير قسم المعارف بلدية عرابة اعتداء تظاهرة رفع شعارات مستخدمي معتقل قاصرين مواجهات الشرطة اعتقال شبان عربي جامع الجزار الشيخ سمير عاصي فيديو يرد على منتقدي التبرك شعرة الرسول لحية الكريم اختفاء الشابة دموعه مقاطعه من بئر السبع الشرطة تبحث عنها طعن اطلاق نار عوا الخليل فلسطيني جندي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com