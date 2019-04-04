توخيل, عن, هدف, فيراتي:, يبدو, أنه, أكل, شيئا, ما, بإيطاليا,

علق توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، على الهدف الذي سجله لاعب وسط الفريق ماركو فيراتي، في الفوز على نانت 3-0، في قبل نهائي كأس فرنسا، أمس الأربعاء.

وقال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة "لو باريزيان": "لا أعرف كيف سجل فيراتي الهدف الأول، يبدو أنه أكل شيئا ما في المعسكر الأخير لمنتخب إيطاليا أو في الحصة التدريبية، ولكنها خطوة مهمة لأننا نفتقد للعديد من الأسلحة المؤثرة أمام مرمى المنافس لإصابة كل من نيمار وكافاني ومونييه ودي ماريا".وأوضح المدرب الألماني: "الهدف الذي سجله فيراتي في مرمى نانت سهل مهمتنا لأن المنافس تكتل بكثافة أمام مرماه، فأنا سعيد من أجل ماركو فهو يميل دائما لتمرير الكرة لزملائه ويبحث دائما عنهم حتى إذا كان على بعد مترين فقط من المرمى".وأشار توخيل: "هذه شخصية فيراتي، فهو يريد إسعاد زملائه، لكنه يجب أن يكون أنانيا، وربما يكون الهدف الذي سجله مع منتخب إيطاليا منحه الثقة".ولفت مدرب بي إس جي: "إصابة ماركينيوس عضلية، إنها أمر مزعج، لقد كنا 14 لاعبا فقط في المباراة الأخيرة بالدوري أمام تولوز، وهذه هي المرة الثامنة التي نخوض فيها مباراة بقائمة غير مكتملة، ومع ذلك يحافظ الفريق على مستواه ويقدم أداء مميزا، لذا هؤلاء اللاعبون يستحقون التحية، فهم وحوش".وأكد توماس توخيل، في ختام تصريحاته أن مواجهة رين في نهائي الكأس ستكون صعبة رغم أن الفوارق تبدو في صالح فريقه، مشيرا إلى أن المنافس يملك تشكيلة مميزة من اللاعبين وقدم أداء جيدا ضد آرسنال الإنجليزي في الدوري الأوروبي.