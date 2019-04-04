تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-04 18:11:51 عصير سريع التحضير يخلصك من "الشخير" واضطرابات النوم |  2019-04-04 18:07:50 أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟ |  2019-04-04 18:06:02 توخيل عن هدف فيراتي: يبدو أنه أكل شيئا ما بإيطاليا |  2019-04-04 17:53:48 بوتين يؤكد ان جنودا روس عثروا على رفات الجندي المفقود الاسرائيلي |  2019-04-04 16:57:40 الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات نتنياهو بشأن غزة |  2019-04-04 16:53:32 مجوهرات الراحلة ديانا تثير أزمة في العائلة الملكية |  2019-04-04 15:45:14 اتهام شاب 29 عاما من الرينة بالاعتداء على طبيب |  2019-04-04 15:33:29 جمعية المهجرين تنظم جولة في قرية معلول المهجرة |  2019-04-04 14:16:53 بوتن: نحن من عثر على الجندي الإسرائيلي.. وسلمناه |  2019-04-04 14:12:51 رئيسة وزراء نيوزيلندا في مأثرة جديدة! |  2019-04-04 13:12:59 نتنياهو يلتقي الرئيس الروسي بوتين في موسكو |  2019-04-04 12:47:49 قلنسوة- اصابة شخص بجروح خطيرة جراء اطلاق نار |  2019-04-04 12:42:25 تبرئة ساحة شاب من كفر قاسم من تهمة قتل علي عامر |  2019-04-04 12:45:21 ناشطة إيرانية تنتقد ارتداء النساء الغربيات للحجاب في بلادها |  2019-04-04 11:47:39 منظمة الصيادين تطالب بتعويضات مقابل فترة منع الصيد عام 2019 |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بوتين يؤكد ان جنودا روس عثروا على رفات الجندي المفقود الاسرائيلي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إن جنودا روس هم الذين عثروا على رفات الجندي زخاريا باومل بالتعاون مع قوات سورية نظامية. وخلال اجتماع الزعيمين في موسكو اليوم شكر نتانياهو الرئيس الروسي لاستجابته لطلبه قبل عامين بالعثور على الجنود  المفقودين في معركة سلطان يعقوب اثناء حرب لبنان الأولى .



وذكر ان رئيس الوزراء الاسرائيلي اكد ان إسرائيل ستذكر دائما المساعدة التي قدمتها روسيا بهذا الشأن. ولفت الى الصداقة بينه وبين بوتين والقيم المشتركة التي تجمع البلدين. واكد مصدر سياسي ان الروس يواصلون اعمال البحث غن رفات الجنديين الاخرين اللذين قتلا في معركة سلطان يعقوب
بوتين يؤكد ان جنودا روس عثروا على رفات الجندي المفقود الاسرائيلي




كلمات متعلقة

بوتين, يؤكد, ان, جنودا, روس, عثروا, على, رفات, الجندي, المفقود, الاسرائيلي,

تابعونــا

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات نتنياهو بشأن غزة الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات نتنياهو بشأن غزة 2019-04-04 | 16:57:40

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تصريحات رئيس...

مجوهرات الراحلة ديانا تثير أزمة في العائلة الملكية مجوهرات الراحلة ديانا تثير أزمة في العائلة الملكية 2019-04-04 | 16:53:32

في خطوة قد تفضي إلى تصعيد التوتر داخل الأسرة المالكة في بريطانيا، أفادت تقارير...

بوتن: نحن من عثر على الجندي الإسرائيلي.. وسلمناه بوتن: نحن من عثر على الجندي الإسرائيلي.. وسلمناه 2019-04-04 | 14:16:53

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستسلم إسرائيل، اليوم الخميس، رفات...

رئيسة وزراء نيوزيلندا في مأثرة جديدة! رئيسة وزراء نيوزيلندا في مأثرة جديدة! 2019-04-04 | 14:12:51

ذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية، أن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، دفعت في أحد...

نتنياهو يلتقي الرئيس الروسي بوتين في موسكو نتنياهو يلتقي الرئيس الروسي بوتين في موسكو 2019-04-04 | 13:12:59

إلتقى رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين...

نتنياهو إلى موسكو للقاء بوتين نتنياهو إلى موسكو للقاء بوتين 2019-04-04 | 10:34:09

يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إلى موسكو، لمناقشة...

منفذ مجزرة نيوزيلندا يواجه 50 تهمة بالقتل منفذ مجزرة نيوزيلندا يواجه 50 تهمة بالقتل 2019-04-04 | 09:09:31

قالت شرطة نيوزيلندا، اليوم الخميس، إن الأسترالي المتهم بقتل 50 مسلما في هجوم مسلح...

لافروف: الحرب في سوريا لم تنته ويجب القضاء على بؤر الإرهاب فيها لافروف: الحرب في سوريا لم تنته ويجب القضاء على بؤر الإرهاب فيها 2019-04-04 | 05:36:13

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة صحفية، إن الحرب في سوريا لم تنته...

إسرائيل تستعيد رفات جندي فُقِد بمعركة السلطان يعقوب إسرائيل تستعيد رفات جندي فُقِد بمعركة السلطان يعقوب 2019-04-03 | 22:53:17

أعادت إسرائيل، اليوم الأربعاء، رفات الجندي زخريا باومل الذي فُقدت آثاره في معركة...

إمام أوغلو يطالب اللجنة الانتخابية بإعلان فوزه وتنصيبه عمدة لاسطنبول إمام أوغلو يطالب اللجنة الانتخابية بإعلان فوزه وتنصيبه عمدة لاسطنبول 2019-04-03 | 15:45:01

طالب مرشح المعارضة في تركيا أكرم إمام أوغلو، اللجنة الانتخابية العليا في البلاد،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر تشيلسي باريس جيرمان مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم مسنو عرابة مسني يوم ترفيهي فعاليات فلكلور تراث حريق بيت ابو سنان اطفاء استنفار اخماد النيران قرية جلجولية الفي منشه سقوط تدحرج سيارة من ارتفاع انقلاب اصابة شخصين متوسطة اسعاف مستشفى زيمر ثلاثية بنات زوجان هدايا 5 اولاد مستشفى يافيه الخضيرة حريق اخلاء مدرسة مستوطنة منطقة مفتوحة اشواك هضبة الجولان جلجولية افعى على الشرطي أبو سنان تمديد اعتقال القاصر مشتبه طعن شرطي حرس حدود نهاريا فسوطة ضبط سلاح بندقية كارل جوستاف بيت قرية اكسال توقيف شاب للتحقيق مهرجان التسوق النسائي طرعان رنا نصار مركز جماهيري مشاركة واسعة حريق فندق جينوسار تمار شاطئ بحر طبريا هائل اطفاء مدينةطعن جندي فسوطة محطة مركزية نهاريا شاب مشتبه اعتقال ابو سنانفرات نصار مراسل القناة الثانية اصابة خطيرة حادث طرق مروع قرب حاناتون كفر مندا شابة اسعاف شرطة حبيب عالم مصرع الشاب تدفئة مدارس طمرة تغيب اطفال طلاب مدارس برد موجة الطقس اهالي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com