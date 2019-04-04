بوتين, يؤكد, ان, جنودا, روس, عثروا, على, رفات, الجندي, المفقود, الاسرائيلي,

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إن جنودا روس هم الذين عثروا على رفات الجندي زخاريا باومل بالتعاون مع قوات سورية نظامية. وخلال اجتماع الزعيمين في موسكو اليوم شكر نتانياهو الرئيس الروسي لاستجابته لطلبه قبل عامين بالعثور على الجنود المفقودين في معركة سلطان يعقوب اثناء حرب لبنان الأولى .

وذكر ان رئيس الوزراء الاسرائيلي اكد ان إسرائيل ستذكر دائما المساعدة التي قدمتها روسيا بهذا الشأن. ولفت الى الصداقة بينه وبين بوتين والقيم المشتركة التي تجمع البلدين. واكد مصدر سياسي ان الروس يواصلون اعمال البحث غن رفات الجنديين الاخرين اللذين قتلا في معركة سلطان يعقوب