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مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى والشرطة تعتقل احد الحراس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افادت مصادر اعلامية فلسطينية أن  قوات من الشرطة اعتقلت اليوم الخميس، أحد حراس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه.


واوضح شهود عيان أن الشرطة اعتقلت حارس المسجد الاقصى عمران الرجبي واعتدت عليه واقتادته دون السماح له بإرتداء حذائه.

وأضاف الشهود ان الشرطة حاولت اقتحام مصلى باب الرحمة داخل الاقصى بأحذيتهم، فتصدى لهم الحارس الرجبي وطالبهم بخلعها فقاموا بالاعتداء عليهم واعتقاله..

واعتقلت الشرطة  صباح اليوم الشاب خضر العجلوني بعد فتحه باب مصلى باب الرحمة.

كما اقتحم العشرات من المستوطنين المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر وتقدمهم عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك.
مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى والشرطة تعتقل احد الحراس




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