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تقنية جديدة للتخلص من تجلطات الساق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت بريطانية في الـ55 من عمرها، لعملية هي الأولى من نوعها في العالم، إذ تم إخراج تجلط دموي في ساقها بواسطة جهاز جديد، لا يتطلب تخديرا كليا ويقلل من نسبة الألم والخطر.



وخضعت جاكي فيلد للتقنية الجديدة، للتخلص من تجلط في الأوردة العميقة في ساقها، بعد أن فشلت في حل مشكلتها بالأدوية.


وتم إدخال القسطرة إلى الوريد، قبل أن يتم فتحه لالتقاط الجلطة الدموية، حسب ما ذكر موقع "صن" البريطاني.


وقالت جاكي: "شعرت بالأمان، إذ لم أكن تحت تأثير التخدير العام"، مشيرة إلى أنها شعرت "ببعض الألم".




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