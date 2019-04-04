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"اليوفي" يمدد عقد ماندزوكيتش حتى 2021



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، الخميس، عن تمديد عقد مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش البالع من العمر 32 حتى عام 2021.



ويدافع ماندزوكيتش عن ألوان يوفنتوس منذ يونيو 2015 بعد أن قدم إليه من أتلتيكو مدريد الإسباني، وقد سجل له 43 هدفا في 159 مباراة مع 19 تمريرة حاسمة، وأحرز في صفوفه ثنائية الدوري والكأس في المواسم الثلاثة الماضية، إضافة لوصوله الى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.


وسجل وصيف بطل مونديال روسيا 2018 تسعة أهداف في جميع المباريات التي خاضها مع يوفنتوس هذا الموسم ضمن كافة المسابقات، و يأمل أن يعزز رصيده من الألقاب، لاسيما في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أحرزها عام 2013 مع بايرن ميونخ الألماني حين توج الأخير بثلاثية تاريخية.




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