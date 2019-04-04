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مجوهرات الراحلة ديانا تثير أزمة في العائلة الملكية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في خطوة قد تفضي إلى تصعيد التوتر داخل الأسرة المالكة في بريطانيا، أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن الملكة إليزابيث منعت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري من ارتداء المجوهرات الشهيرة للأميرة الراحلة ديانا.


 
وأوردت صحيفة "صن" البريطانية  أن الملكة إليزابيث الثانية، أبلغت الأمير وليام بقرارها حرمان ميغان من ارتداء مجوهرات من المجموعة الملكية، الأمر الذي أثار التوتر بين الشقيقين وليام وهاري.


ووفقا الصحيفة فإن الوضع المتوتر استمر وقتا طويلا خلف الكواليس، لا سيما بالنسبة للأمير هاري (زوج ميغان).


 ونقلت "صن" عن مصدر مقرب من العائلة قوله: "الملكة تحب ميغان، لكن الأمر يتعلق بالتسلسل الهرمي. إنها تظهر أن الحفاظ على الترتيب الصحيح والأسبقية داخل العائلة، أمر مهم. حتى لو كانت ميغان المرأة الأكثر شعبية في العالم، فهي أقل رتبة من كيت".


يشار إلى أن ميغان ماركل سبق لها أن ارتدت بعض مجوهرات الأميرة ديانا التي خصصتها لزوجات أبنائها قبل وفاتها.




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