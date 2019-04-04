بنك, لئومي, يتوج, شهر, المرأة, بفعاليات, خاصة, وورشات, عمل, للنساء, في, فروع, البنك,

توج بنك لئومي شهر المرأة بفعاليات خاصة أقيمت في مختلف فروع البنك وشملت سلسلة من المحاضرات ورشات عمل ومحاضرات للنساء والأمهات في موضوع إدارة ميزانية العائلة في العالم الديجيتالي.

جدير بالذكر ان هذه الخطوة تنضم الى مجموعة من الخطوات التي يقوم بها لئومي في إطار تعزيز نشاطه في أوساط زبائنه في المجتمع العربي، كما تمنحهم إمكانية التمتع بخدمات بنكية رائدة ومتطورة مع ملاءمة كاملة لاحتياجاتهم.