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اتهام شاب 29 عاما من الرينة بالاعتداء على طبيب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : قدم قسم النيابة التابع للشرطة في لواء الشمال اليوم لائحة اتهام وطلب تمديد توقيف حتى نهاية الإجراءات ضد أحد سكان الرينة البالغ من العمر 29 عامًا والذي قام وفق التهمة المنسوبة له بالاعتداء على طبيب



هذه الحادثة تعود الى يوم  27.3.19 بعد الظهر، حيث وصل المشتبه مع والدته الى العيادة بعد ان سقطت في منزلها لتلقي العلاج الطبي. فبعد ان قيل للمشتبة بان عليهم التوجة الى غرفة الطوارئ لتلقي العلاج  وأنه عليهم الانتظار  لتلقي إحالة طبية من طبيب العائلة، توجه المشتبة إلى غرفة الطبيب وطرق الباب بقوة، ومن ثم دخل إلى الغرفة وشتم الطبيب.


في وقت لاحق قام المشتبه بالعبث بالنظام وبطريقة غير لائقة وقام بالقاء الأغراض على الارض.


في مرحلة معينة ، قام المشتبة بالقاء شاشة الحاسوب على الطبيب ونتيجة ذلك اصيب الطبيب بكتفه ومن ثم وقعت على الارض لتنكسر .


إستمر المشتبة بضرب الطبيب ايضًا امام الطاقم الطبي الذي أتى لمآزرة الطبيب حتى غادر المشتبة المكان بعد ان القى بالمقاعد في مدخل العيادة ، وقام بتهديد السكرتيرة بانة سيقوم بتخريب العيادة .

  افراد من الشرطة وصلوا الى المكان وقاموا بجمع الافادات من الطبيب وبقية الموظفين. 

أثناء جمع الأدلة من المكان، عاد المشتبة مع شقيقه إلى العيادة من اجل عقد صلحة، وعندها تم توقيفه.


 *مع نهاية تحقيق موضوعي وجذري، قدم قسم النيابة في الشرطة لواء الشمال لائحة اتهام ضد المشتبة بتهمة الاعتداء على موظف حكومي، والحاق الضرر بالممتلكات، وسلوك غير لائق في مكان عام. كما وقدمت طلب تمديد توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده.


*ظاهرة العنف ضد الموظفين الحكوميين  خصواصا الأطباء لهي ظاهرة خطيرة، وسوف  تعامل شرطة اسرائيل (كل من يخرق القانون ويرتكب هذه المخالفات) بشكل صارم دون أي تساهل من أجل احالتهم الى العدالة*.




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