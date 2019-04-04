أمينة, خليل, تخطف, الأنظار, بجلسة, تصوير, أبيض, وأسود,

خطفت الممثلة المصرية ​أمينة خليل​ الأنظار بجلسة تصوير جديدة بتوقيع المصورة يسرا فوزي.

وظهرت أمينة خليل خلال جلسة التصوير بإطلالة بسيطة في أجواء تصوير كلاسيكية بالأبيض والأسود، حيث بدت في الصور ناعمة وجميلة.الصور انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بين محبي ومتابعي خليل حيث أثنوا على جمالها.يذكر أن أمينة خليل تطل في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "قابيل" ويشاركها البطولة محمد ممدوح، محمد فراج، علي الطيب، نهى عابدين، خالد كمال، من تأليف مصطفى وإخراج كريم الشناوي.