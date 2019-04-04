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زيدان يفاجئ الجميع بشأن مارسيلو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دافع مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن لاعبه البرازيلي المخضرم مارسيلو، وذلك عقب تعرضه لمزيد من الانتقادات، بعد خسارة "الملكي" أمام فالنسيا 1-2، الأربعاء، في المرحلة الـ30 من بطولة "الليغا" الإسبانية.



وتعرض الظهير  البرازيلي الأيسر لانتقادات حادة  هذا الموسم، بسبب تذبذب مستواه، ما أفقده مكانته في تشكيلة ريال مدريد لمصلحة سيرغيو ريغيلون، قبل أن يعيده زيدان فور عودته لتدريب "الميرنغي".


وبخسارة بطل أوروبا أمام "خفافيش" فالنسيا في الدوري الإسباني، يتأخر  الريال بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر.


وقال زيدان عقب المباراة التي خسرها الريال بثنائية: "مارسيلو هو مارسيلو، وأنا أحب الطريقة التي يلعب بها، وأراه في حالة جيدة".


ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أسطورة الكرة الفرنسية قوله :"إن (مارسيلو) يتدرب بشكل جيد، لكن الموسم معقد بالنسبة للجميع وليس لمارسيلو فقط".


يشار إلى أن مارسيلو سيغيب عن مباراة الريال المقبلة أمام إيبار في المرحلة المقبلة من الدوري الإسباني،  بسبب تراكم البطاقات التي نالها النجم البرازيلي.




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