زيدان, يفاجئ, الجميع, بشأن, مارسيلو,

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أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، الخميس، عن تمديد عقد مهاجمه الكرواتي...
توقع بيب غوارديولا، المدير الفني الإسباني لنادي مانشستر سيتي، أن يلعب النجم...
بالرغم من الهزيمة التي تكبدها ريال مدريد أمس أمام فالنسيا في الدوري الإسباني،...
أدخل أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه البالغ من العمر 78 عاما، اليوم المستشفى في...
رحّب الدولي البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي بالدعوة التي وجهها له...
حقق فالنسيا انتصارا ثمينًا على ريال مدريد بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الـ30 من...
يطلق عشاق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عليه لقب (ديوس) التي تعني "الرب"...
كعادته في إنقاذ ناديه في اللحظات الحاسمة، أحرز نجم برشلونة ليونيل ميسي هدفا مهما...
انتقد الأسطورة البرازيلي رونالدو، مالك نادي بلد الوليد، لاعبي فريقه بعدما أهدروا...
أفادت تقارير صحفية، الثلاثاء، بعدم رغبة النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب...