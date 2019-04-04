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ولادة نادرة في مصر.. طفل برأسين وقلب واحد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهدت مصر ولادة "نادرة"، حيث وضعت سيدة طفلا برأسين وقلب واحد في جنوبي البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، الخميس.



ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن وكيل وزارة الصحة في أسوان، إيهاب حنفي، قوله إن سيدة في العشرينيات من عمرها وضعت طفلا برأسين وقلب واحد بأحد العيادات الخاصة"، مضيفا أن "الطفل نقل إلى حضانة في إحدى المستشفيات بأسوان لمتابعة حالته الصحية".


وأشار حنفي إلى أن هذه الولادة تعد نادرة، لأن الطفل خرج برأسين وعمودين فقريين وأمعاء وقلب وجذع واحد.




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