غوارديولا, :, فودين, سيكون, له, شأن, كبير, مستقبلا,

توقع بيب غوارديولا، المدير الفني الإسباني لنادي مانشستر سيتي، أن يلعب النجم الإنجليزي الواعد فيل فودين، دورا مهما في الفريق "السماوي" خلال العقد المقبل.

ولعب فودين (18 عاما) أمس، في التشكيلة الأساسية للفريق في الدوري للمرة الأولى، عندما شارك في مباراة مانشستر سيتي وضيفه كادريف سيتي (2-0).وقال غوارديولا عقب المباراة: "سعيد بما قدمه (فودين). كان بإمكانه تسجيل هدفين، إنه لاعب استثنائي".وأضاف المدرب الملقب بالفيلسوف "الأمر ليس سهلا بالنسبة له مع وجود ديفيد سيلفا، وبيرناردو سيلفا، وإيلكاي غندوغان، وكيفن دي بروين، لكنه يريد الاستمرار هنا وهو سعيد بذلك".وتابع: "أؤكد لكم أنه سيلعب لفترات أطول في الموسم المقبل. هذا هو التطور. سيكون لاعبا مهما في الفريق خلال السنوات العشر المقبلة".