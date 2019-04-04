رئيسة, وزراء, نيوزيلندا, في, مأثرة, جديدة!,

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستسلم إسرائيل، اليوم الخميس، رفات...
إلتقى رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين...
يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إلى موسكو، لمناقشة...
قالت شرطة نيوزيلندا، اليوم الخميس، إن الأسترالي المتهم بقتل 50 مسلما في هجوم مسلح...
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة صحفية، إن الحرب في سوريا لم تنته...
أعادت إسرائيل، اليوم الأربعاء، رفات الجندي زخريا باومل الذي فُقدت آثاره في معركة...
طالب مرشح المعارضة في تركيا أكرم إمام أوغلو، اللجنة الانتخابية العليا في البلاد،...
كشفت تقارير صحفية أن قائدي الطائرة الإثيوبية المنكوبة "بوينغ 737 ماكس" اتبعا كل...
قال عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك داود الطروة أن الحسابات الفلكية تشير...
شرعت الطوائف المسيحية في الأردن بإجراء تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية...