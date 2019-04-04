صداري, جذابة, وع, الموضة, ايضاً, للحجم, الكبير,

شركة الملابس الداخلية الرائدة JACK KUBA تقدم كولكشن صداري PLUS SIZE وتجد الحلول التكنولوجية وفي مجال التصميم لتمنح ذوات الصدر الكبير الخيارات السليمة والمتنوعة ليحصلن على الحرية في الإختيار.شركة "جاك كوبا" تؤمن انه عندما "يجلس" الصدر في المكان الصحيح فكل جسد المرأة يتحرك بشكل صحّي اكثر وبالذات مشيتها. ولذلك ممنوع ان تتنازلي عن الصدرية المناسبة.منذ اليوم بإمكان ذوات الصدر الكبير زيارة حوانيت "جاك كوبا" واختيار الصدرية الملائمة من بين مجموعة واسعة من التصميمات والألوان والقصات ومنها المخرّم والمفتوح والمغري.الاسعار ابتداءً من 179 ش.www.jack-kuba.co.il وانستڠرام: jackkuba