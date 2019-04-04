نادين, نجيم, تفاجئ, النجم, قصي, خولي, في, عيد, ميلاده, (فيديو),

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شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع...
كشفت مقدمة البرامج أنابيلا هلالعن مفاجأة مميزة تلقتها، إذ تم اختيارها وحدها...
ردت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل على الأخبار التي تحدثت عن زواج تامر حسني...
أطلق النجم المغربي حاتم عمور أغنية جديدة تحمل إسم " بلا عنوان " وذلك على طريقة...
انتشرت عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة السورية #وفاء_موصللي...
نشرت الممثلة مي عز الدين على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي...
عد أن طرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب سؤالا خيّرت فيه متابعيها بين من الأقوى...
تعرض الفنان المصري محمد رجب لانتقدات واسعة أثناء تواجده في المملكة العربية...
كشفت عارضة الأزياء السورية إنجي الصالح أن معظم ما تلقته من عروض حتى الآن،...
تحرص الفنانة اللبنانية نجوى كرم على إبهار المشاهدين بإطلالاتها الفخمة خلال...