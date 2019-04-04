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نادين نجيم تفاجئ النجم قصي خولي في عيد ميلاده (فيديو)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قامت النجمة اللبنانية الشهيرة، نادين نجيم، بتحضير مفاجأة للنجم السوري، قصي خولي، احتفالا بحلول عيد ميلاده الـ 43، وذلك خلال جلسة تصوير المسلسل الرمضاني القادم، "خمسة ونص".



وصورت نجيم المفاجأة بكاميرا هاتفها الذكي وقامت بنشرها على خاصية الـ "ستوري" في إنستغرام، حيث يظهر خولي في مقطع الفيديو مشيرا إلى أنه لا يحب عادة الاحتفال بعيد ميلاده، وتابع مؤكدا أن "هذا العيد هو أجمل أعياد ميلاده".


وعلاوة على ما سبق، قام النجم السوري بنشر صورة تجمعه بنجيم، عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، وأتبعها بتعليق جاء فيه: "شريكتي الغالية بحسنها وجمالها وبـ (خمسة ونص)".


ويتحدث المسلسل القادم في قصته عن تفاصيل طبقة اجتماعية، يتنازع فيها كل من الحب والسلطة والتوريث السياسي في لبنان، في حين تلعب نجيم دور طبيبة متخصصة بالأورام الخبيثة.


وفي سياق متصل، قرر المنتج، صادق الصباح، اختيار المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، لغناء شارة "خمسة ونص"، العمل التلفزيوني الذي يخرجه، فيليب أسمر.




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