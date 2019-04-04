بريجات, تطلق, حلة, محدودة, من, الطعمات, المحبوبة, توت-موز, وعنب, بعبوات, مصممة, بسعة, 250, ملل,

أطلقت شركة بريجات، المختصة في إنتاج العصائر والمشروبات التي تعتمد على فاكهة عالية الجودة، حلة خاصة ومحدودة من الطعمات المحبوبة توت-موز وعنب بعبوات مصممة بسعة 250 ملل.

ويأتي إطلاق الحلة المحدودة من العبوات الجديدة المصممة كتحديث منعش ومناسب للاستهلاك الشخصي أيضا خلال شهر رمضان القريب.بالإمكان الحصول على العبوات الجديدة بمذاقي عنب وتوت-موز بعبوات بسعة 250 ملل ، في شبكات التسويق ونقاط البيع في أنحاء البلاد.أوريت عزرا، نائب مدير عام بريجات لشؤون التسويق قالت: "في ضوء التوجهات والصرعات المتغيرة في عالم المشروبات، وبعد إصغاء بالغ لمستهلكينا، يسرنا أن نعرض هذه الحلة الإحتفالية والتي تضاف إلى مجموعة المشروبات الخفيفة من بريجات، الخالية من المواد الحافظة ومن صبغات الطعام الصناعية".