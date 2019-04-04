نتنياهو, يلتقي, الرئيس, الروسي, بوتين, في, موسكو,

إلتقى رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين صباح اليوم وقال في مستهل اللقاء:

"يسرني دائما أن أزوركم يا فخامة الرئيس ولكنني أتأثر اليوم بشكل خاص. لقد عبرتم للتو عن القيمة العليا التي تولون, يا فخامة الرئيس والشعب الروسي, إلى العثور على المفقودين وإلى استعادة الجنود القتلى إلى قبورهم. هذه القيمة مشتركة لجميعنا.لذا توجهت إليكم قبل عامين بكلب شخصي أن تساعدونا في إيجاد رفاة الجنود, بمن فيهم زيخاريا باوميل, انطلاقا من الشراكة الكبيرة بيننا بما يخص قيم الأخوة بين المقاتلين. قد لبيتم طلبي على الفور وقلتم إنكم ستعملون شخصيا على تحقيق ذلك. لقد أوعزتم لرجالكم أن يعملوا على ذلك وهم قاموا بعمل رائع وقبل عدة أيام جلبتم لنا, لإسرائيل, زيخاريا باوميل رحمه الله. سيتم دفنه بأورشليم هذه الليلة.أود أن أشكركم يا صديقي باسمي وباسم الشعب الإسرائيلي على ما قمتم به وعلى الصداقة المتينة بيننا المهمة جدا لبلدينا وللعلاقات بيننا ولكنني أعتقد أنها تعلو وتعبر عن قيمة مشترك كبيرة جدا تجمع شعبينا. أود أن أشكركم نيابة عن الشعب الإسرائيلي أجمع.كما أود أن أشكر في هذه المناسبة وزارة الدفاع الروسية والجيش الروسي على مساعدتهما المهمة - لن ننساها وسيتم ذكرها في تاريخ شعبنا.عائلة باوميل تأثرت بشكل لا أستطيع أن أصفه يا فخامة الرئيس. إنهم كانوا منفعلين للغاية, في مقدمة الأمر جراء عودة الابن والشقيق. الوالد قد توفي ولكن الوالدة ستبلغ 90 عاما قريبا وهي تأثرت بشكل كبير للغاية. شقيقة الشهيد وشقيقه وأطفالهم جاؤوا والتقوا معي أمس وعندما حكيت لهم عن قراركم وعن العمليات التي قام بها جنود روس, وفي بعض الأحيان, إنهم عرضوا حياتهم للخطر بسبب ذلك, إنهم اندهشوا وطلبوا منّي أن أعبر عن امتنانهم العميق وهو عبارة فعلا عن شكر وامتنان جميع المواطنين الإسرائيليين".سيشارك ريس الوزراء في ختام اللقاء في مراسم رسمية تجرى في مقر وزارة الدفاع الروسية.