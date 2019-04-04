بنك, مركنتيل, يشارك, في, رعاية, حفل, التمكين, الاقتصادي, للنساء, في, سخنين,

شارك بنك مركنتيل بالتعاون مع بلدية سخنين وجمعيات أخرى لتمكين النساء، في إحتفال بهيج حضره أكثر من 20 امرأة من المدينة تركن بصمتهن في مجالات مختلفة على المستوى الاجتماعي والجماهيري في سخنين.

وقد مثّل بنك مركنتيل في الحفل الذي تخلّله تكريم 20 امرأة على إسهامهن في المجتمع المحلي، كل من مأمون زبيدات، المسؤول عن القسم التجاري في الفرع، فادي أبو ريا وسهى حيادري. وقام السيد مأمون بإلقاء كلمة قصيرة باسم البنك أعرب من خلالها عن تقديره للقائمين على الحفل ورحّب بالحضور قائلًا: "يسعدني أن أمثّل بنك مركنتيل في هذا الحفل المميز، خاصّة وأن بنك مركنتيل يعتبر نفسه جزءًا لا يتجزأ من المجتمع ويساهم على الدوام في المبادرات والمساعدات الاجتماعية، هذه المساهمات تشكّل جزءًا من خطته الإدارية. يدمج نشاطنا وعملنا، على مرّ السنين، بين العمل التجاري والعمل لصالح المجتمع الذي نعمل به. وقد اخترنا أن نركّز جهودنا في مجال التربية وتقديم المساعدات للجمهور بشكل ملحوظ وذلك في إطار مشروع "هزنيك-مركنتيل" الذي نوزّع من خلاله مئات المِنح على الطلاب الأكاديميين من الوسط العربي، بالإضافة إلى دورات الإثراء والتبرع بأجهزة الحواسيب لمئات الأطفال في أنحاء البلاد ويوم الأعمال الخيرية، و"درس آخر" وغيرها. هذا ما قُمنا به خلال المئة عام الماضية وسنستمر بالقيام به في المئة عام القادمة. يسرّنا أن ندعو النساء للإنضمام لجمهور زبائننا والاستمتاع بالخدمات الممتازة التي يعرضها البنك في فروعه العديدة في أنحاء البلاد والحصول على التوجيه والاستشارة اللازمة. نجتمع هنا اليوم من أجلكنّ، ويسعدنا انضمامكن الينا. أتمنى لكنّ النجاح الباهر في طريقكن المهنية والاجتماعية". وشدد على العلاقة الوطيدة للبنك مع المجتمع العربي وعلى أن بنك مركنتيل، الذي يحتفل هذا العام بمرور 100 عام على تأسيسه يطمح باستمرار مسيرة النجاح والعمل لخدمة المجتمع في الـ100 سنة القادمة أيضًا.