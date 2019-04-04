قلنسوة-, اصابة, شخص, بجروح, خطيرة, جراء, اطلاق, نار,

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قضت المحكمة المركزية في اللد اليوم بتبرئة ساحة شاب يدعى حبيب صرصور من كفر قاسم من...
عقدت إدارة منظمة الصيادين القطرية، امس الاربعاء ، اجتماعا في قرية الفريديس،...
اكد اللواء حازم عطاالله مدير عام الشرطة الفلسطينية على التعليمات السابقة لادارة...
هدمت جرافات ترافقها قوات معززة من الشرطة ظهر اليوم الخميس بيتا مكون من 3 طوابق في...
سلطه التنفيذ والجباية تهنئ الموظف سمير ابو رمحيين الذي يعمل بدائرة الإجراء بعكا...
لقي رجل (40 عامًا) مصرعه صباح اليوم الخميس اثر تعرضه للدهس من قبل سيارة في منطقة...
أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ . كايد ظاهر صباح اليوم الخميس : "طواقم...
توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على...
اعلنت الشرطة الفلسطينية مساء الاربعاء عن عثورها على رضيعة عمرها ايام ملقاة امام...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل أن الشرطة وصلت الى مدينة طمرة بعد...