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قلنسوة- اصابة شخص بجروح خطيرة جراء اطلاق نار



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في قلنسوة أصيب اليوم شاب بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار.

 
وتم نقله الى مستشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج الطبي.
 
وبوشر التحقيق في ملابسات الحادث




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