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تبرئة ساحة شاب من كفر قاسم من تهمة قتل علي عامر



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قضت المحكمة المركزية في اللد اليوم بتبرئة ساحة شاب يدعى حبيب صرصور من كفر قاسم من تهمة قتل شاب اخر من نفس المدينة يدعى علي عامر .




وكان عامر قد قتل في انفجار سيارته قبل عشرة اشهر في مدينة كفار سابا


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