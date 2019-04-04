تبرئة, ساحة, شاب, من, كفر, قاسم, من, تهمة, قتل, علي, عامر,

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وكان عامر قد قتل في انفجار سيارته قبل عشرة اشهر في مدينة كفار سابا

قضت المحكمة المركزية في اللد اليوم بتبرئة ساحة شاب يدعى حبيب صرصور من كفر قاسم من تهمة قتل شاب اخر من نفس المدينة يدعى علي عامر .

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