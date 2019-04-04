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نانسي عجرم تبدأ معاناة الأمومة.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»،بصورة حديثة لها .



نانسي، ظهرت في الصورة بأحد الكافيهات وذلك للمرة الأولى بعد إنجابها لابنتها الثالثة «ليا»، وكانت ترتدي ملابس كاجوال وتضع قبعة على رأسها تخفي بها عينيها، وعلقت على الصورة قائلة: «تشعر بالتعب من قلة النوم؟.. أخفي عينيك في الصور.. اشتقت إليكم جميعا».


وعلى الرغم من إخفاء جزء من وجهها إلا أن متابعيها تغزلوا في جمالها واعتبروا أنها من أجمل إطلالتها وأكثرها عفوية.


الفنانة اللبنانية رزقت بإبنتها ليا، مطلع شهر فبراير الماضينت لتنضم غلى شقيقتيها إيلا وميلا، من الطبيب فادي الهاشم.


وكانت نانسي عجرم، قد نشرت صورة حديثة لها مؤخرًا برفقة والدتها احتفالًا بعيد الأم، وعلقت عليها قائلة: «إنتِ أوّل عيون شفتا.. إنتِ أوّل صوت سمعتو.. إنتِ أوّل إيد مسكتا.. إنتِ أوّل حضن غفيت فيه وأوّل قلب غمرتو.. الدّني إنتِ وإنتِ كل الدّني ينعاد عليكِ ماما حتى تضّل الدّني عيد.. الله يخلّي إماتكن ويحميلكن ياهن».




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