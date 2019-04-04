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عالم فاز بنوبل: لا يمكن التغلب على السرطان!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال عالم الكيمياء، أرييه فارشيل، الحائز جائزة نوبل في الكيمياء، إنه لا يمكن للبشرية التغلب على مرض السرطان بصورة كاملة، بل كل ما يمكن عمله هو السيطرة على المرض.



ويشكك فارشيل، الذي منح جائزة نوبل عام 2013، تثمينا لاكتشافاته التي أصبحت أساسا في ابتكار العديد من العقاقير والأدوية المضادة للسرطان، في قدرة البشرية على التغلب تماما على مرض السرطان في المستقبل القريب.


ووفقا للعالم، فإن الصعوبات التي تواجه المختصين في مكافحة هذا المرض،لا تزال مستعصية، ولا يوجد حاليا ما يشير إلى إمكانية تجاوزها في المستقبل القريب. وقال: "أعتقد أن هذا اليوم لن يأتي أبدا. بالطبع ستكون هناك نجاحات كبيرة وطرق جديدة للعلاج وأدوية ومستحضرات جديدة، ولكن في معظم الحالات، ستكون هناك مقاومة ومشكلات أخرى. أنا لست متأكدا من أنه سيتم القضاء على السرطان بالكامل".



وأضاف العالم قائلا إنه "عندما يحدث نجاح ما في علاج السرطان، يقدم وكأنه طريق واعد جدا. ولكن بعد ذلك، تبدأ دراسات واختبارات ومعها تظهر المشكلات. إن تحطيم آلية بقاء السرطان ومقاومته، غير ممكن في الوقت الحاضر أو في السنة المقبلة أيضا".


وقال مختتما حديثه: "بالطبع هناك نجاحات كبيرة في مكافحة السرطان، وأنا واثق من أن السيطرة على المرض ستكون ممكنة في المستقبل، وذلك بفضل التطور الحاصل في تقنيات عالية الذكاء، حيث تسمح برامج الكمبيوتر حاليا بالتنبؤ بكيفية سلوك البروتينات المؤثرة في نمو السرطان في ظروف مختلفة، مع العلم أنه لم تكن لدى الأطباء فرص مماثلة قبل فترة قصيرة".  




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