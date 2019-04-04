ناشطة, إيرانية, تنتقد, ارتداء, النساء, الغربيات, للحجاب, في, بلادها,

كلمات متعلقةناشطة, إيرانية, تنتقد, ارتداء, النساء, الغربيات, للحجاب, في, بلادها,
شهدت مصر ولادة "نادرة"، حيث وضعت سيدة طفلا برأسين وقلب واحد في جنوبي البلاد، وفق ما...
انتشر مقطع فيديو يوثق عملية إنقاذ صيادين أستراليين لكنغر كاد يغرق في المحيط،...
أضافت شركة "واتس آب" ميزة جديدة تمنع المستخدمين من إضافتك تلقائيا إلى مجموعات...
تشير الاحصاءات إلى أن موت الركاب على متن الطائرات أكثر شيوعا مما يعتقد، وذلك بسبب...
تعرضت مدرسة لمادة الرياضيات في إحدى مدراس الولايات المتحدة للطرد بعد إرسالها...
رُصد حمار وحشي أشقر ونادر في متنزه سيرينغيتي الوطني بتنزانيا، في أول مشهد بري...
مثل رجل أمام المحكمة بتهمة مهاجمة زوجته وتعريتها وضربها بالسوط قبل أن يحلق شعر...
: أطلقت شركة “شيلي ورلد وايد” (Cheil Worldwide) التابعة لشركة سامسونغ الكورية حملة لصالح...
أنجبت رياضية دولية سابقة طفلا في البرتغال، على الرغم من إعلان وفاتها دماغيا منذ...
كشفت شركة فيسبوك الغطاء عن الخوارزمية التي تحدد المنشورات التي تظهر في صفحة "آخر...