تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-04 14:16:53 بوتن: نحن من عثر على الجندي الإسرائيلي.. وسلمناه |  2019-04-04 14:12:51 رئيسة وزراء نيوزيلندا في مأثرة جديدة! |  2019-04-04 13:12:59 نتنياهو يلتقي الرئيس الروسي بوتين في موسكو |  2019-04-04 12:47:49 قلنسوة- اصابة شخص بجروح خطيرة جراء اطلاق نار |  2019-04-04 12:42:25 تبرئة ساحة شاب من كفر قاسم من تهمة قتل علي عامر |  2019-04-04 12:45:21 ناشطة إيرانية تنتقد ارتداء النساء الغربيات للحجاب في بلادها |  2019-04-04 11:47:39 منظمة الصيادين تطالب بتعويضات مقابل فترة منع الصيد عام 2019 |  2019-04-04 11:00:52 مدير عام الشرطة الفلسطينية يدفع مخالفة مواطن |  2019-04-04 10:42:44 المشي 10 دقائق يوميا يحمي من إعاقة دائمة مستقبلا |  2019-04-04 10:41:34 إدخال أسطورة كرة القدم بيليه للمستشفى في فرنسا |  2019-04-04 10:34:09 نتنياهو إلى موسكو للقاء بوتين |  2019-04-04 11:40:52 هدم بيت من 3 طوابق في كفرقاسم بادعاء البناء غير المرخص |  2019-04-04 10:21:08 سمير ابو رمحيين من دائرة الإجراء بعكا يفوز بجائزة العامل المثالي |  2019-04-04 09:12:00 "واتس آب" تخلص مستخدميها من أكثر المزايا إزعاجا |  2019-04-04 09:09:31 منفذ مجزرة نيوزيلندا يواجه 50 تهمة بالقتل |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

زيدان: هناك طريقة واحدة لفوز ريال مدريد بـ"الليغا"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بالرغم من الهزيمة التي تكبدها ريال مدريد أمس أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، واتساع الفارق بينه وبين برشلونة، إلا أن مدرب الريال لم يفقد الأمل في تتويج فريقه بـ"الليغا".

وقال مدرب الريال زين الدين زيدان في مؤتمر صحفي عقده بعد خسارة الريال أمام مضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد: "افتقد لاعبو ريال مدريد الصراع على الكرات الهوائية.. في النصف ساعة الأولى من المباراة لعبنا بشكل جيد. نحن نفتقر إلى الثقة. لا أستطيع أن ألوم الفريق على أي شيء، لقد حاولوا. لعبنا ضد فريق جيد، ولكن الخسارة هي دائما غير سارة. لم نتمكن من الوصول إلى مرمى الخصم والتسديد، لكن الفريق قاتل حتى النهاية".


وتابع المدرب الفرنسي: "لحظة صعبة، لكن يجب علينا التفكير الآن في المباراة المقبلة. أدعم لاعبي فريقي وسنحاول اللعب بشكل أفضل في المباراة القادمة".


ولم يفقد زيدان الأمل في تتويج الريال بالدوري الإسباني، وقال في هذا الصدد: "الليغا لم تنته بعد، سنقاتل عليها وسننتظر تعثر المنافسين برشلونة وأتلتيكو مدريد، والطريقة الوحيدة للفوز بها (الليغا) هي تعثر الفريقين (برشلونة وأتلتيكو)".


وبخسارته أمس، تجمد رصيد ريال مدريد عند 57 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب "الليغا"، ويتخلف بفارق 13 نقطة كاملة عن المتصدر، غريمه التقليدي برشلونة، وبـ5 نقاط عن الوصيف جاره أتلتيكو مدريد.




كلمات متعلقة

زيدان:, هناك, طريقة, واحدة, لفوز, ريال, مدريد, بـ"الليغا",

تابعونــا

غوارديولا : فودين سيكون له شأن كبير مستقبلا غوارديولا : فودين سيكون له شأن كبير مستقبلا 2019-04-04 | 14:14:42

توقع بيب غوارديولا، المدير الفني الإسباني لنادي مانشستر سيتي، أن يلعب النجم...

إدخال أسطورة كرة القدم بيليه للمستشفى في فرنسا إدخال أسطورة كرة القدم بيليه للمستشفى في فرنسا 2019-04-04 | 10:41:34

أدخل أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه البالغ من العمر 78 عاما، اليوم المستشفى في...

فيديو.. نيمار يرد على دعوة نتنياهو زيارة اسرائيل فيديو.. نيمار يرد على دعوة نتنياهو زيارة اسرائيل 2019-04-04 | 08:30:28

رحّب الدولي البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي بالدعوة التي وجهها له...

فالنسيا يُلحق بزيدان الهزيمة الأولى في ولايته الثانية فالنسيا يُلحق بزيدان الهزيمة الأولى في ولايته الثانية 2019-04-04 | 00:42:34

حقق فالنسيا انتصارا ثمينًا على ريال مدريد بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الـ30 من...

البابا : لا يجوز لعشاق ميسي تدنيس المقدسات البابا : لا يجوز لعشاق ميسي تدنيس المقدسات 2019-04-03 | 15:45:23

يطلق عشاق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عليه لقب (ديوس) التي تعني "الرب"...

ميسي يعادل رقم رونالدو التاريخي ميسي يعادل رقم رونالدو التاريخي 2019-04-03 | 14:45:39

كعادته في إنقاذ ناديه في اللحظات الحاسمة، أحرز نجم برشلونة ليونيل ميسي هدفا مهما...

رونالدو يوجه رسالة لنيمار رونالدو يوجه رسالة لنيمار 2019-04-03 | 14:00:06

انتقد الأسطورة البرازيلي رونالدو، مالك نادي بلد الوليد، لاعبي فريقه بعدما أهدروا...

كوتينيو في مانشستر يونايتد.. "وصمة عار" تحسم الصفقة كوتينيو في مانشستر يونايتد.. "وصمة عار" تحسم الصفقة 2019-04-03 | 12:54:01

أفادت تقارير صحفية، الثلاثاء، بعدم رغبة النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب...

زيدان: سنقوم بتغييرات ولا أريد مشاهدة الريال دون فاران زيدان: سنقوم بتغييرات ولا أريد مشاهدة الريال دون فاران 2019-04-03 | 11:45:36

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن التغييرات التي...

مبابي : لن أعادل أهداف بيليه حتى في البلاي ستيشن مبابي : لن أعادل أهداف بيليه حتى في البلاي ستيشن 2019-04-03 | 10:45:52

يدخل كيليان مبابي، الفائز مع فرنسا بكأس العالم 2018، في مقارنات في بعض الأحيان مع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جمانة جرايسي كفر كنا غرقت امس حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر شابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية أنس أسامة خطيب شفاعمرو التحريض العنف الارهاب عبر الفيسبوك مشاحنات اجواء مشحونة جلسة بلدية الناصرة مركز الومي المسن المينة علي سلاممحمد رياض عبد القادر يافة النصارة مقتول قتل دبورية اكسال شرطة جريمة جثة شاب مدينة قرية الناصرة اكسال تعرض الطعن حادث شرطة متوسطة طفيفة مستشفى مسيرة الميلاد عيد التقليدية مدينة الناصرة مشاركة واسعة ال 34 مثقال زيدان كفر مندا محكمة مواجهات الشرطة تنظيم مظاهرة القاء حجارةانتحال شخصية محامي عرابة مدينة اعتقال شاب سخنين القدس مبالغ مختلفة العراقيب مواجهات الشرطة اخلاء هدم ايمن عودة يقضي ليلته في القرية النقب مصرع شابة فتاة دهس حادث مفرق حوراشيم كفر قاسم شارع 6بلدية سخنين اطلاق نار مبنى مجهولون مازن غنايم رئيس استنكار عارم مصرع عامل حادث عمل انهيار جدار عليه ورشة بناء هرتسليا طاقم طبي اسعاف شرطة طائرة كندية تورينتو بن غوريون قبرص هبوط ضربة برق اصابة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com