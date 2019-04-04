تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-04 14:16:53 بوتن: نحن من عثر على الجندي الإسرائيلي.. وسلمناه |  2019-04-04 14:12:51 رئيسة وزراء نيوزيلندا في مأثرة جديدة! |  2019-04-04 13:12:59 نتنياهو يلتقي الرئيس الروسي بوتين في موسكو |  2019-04-04 12:47:49 قلنسوة- اصابة شخص بجروح خطيرة جراء اطلاق نار |  2019-04-04 12:42:25 تبرئة ساحة شاب من كفر قاسم من تهمة قتل علي عامر |  2019-04-04 12:45:21 ناشطة إيرانية تنتقد ارتداء النساء الغربيات للحجاب في بلادها |  2019-04-04 11:47:39 منظمة الصيادين تطالب بتعويضات مقابل فترة منع الصيد عام 2019 |  2019-04-04 11:00:52 مدير عام الشرطة الفلسطينية يدفع مخالفة مواطن |  2019-04-04 10:42:44 المشي 10 دقائق يوميا يحمي من إعاقة دائمة مستقبلا |  2019-04-04 10:41:34 إدخال أسطورة كرة القدم بيليه للمستشفى في فرنسا |  2019-04-04 10:34:09 نتنياهو إلى موسكو للقاء بوتين |  2019-04-04 11:40:52 هدم بيت من 3 طوابق في كفرقاسم بادعاء البناء غير المرخص |  2019-04-04 10:21:08 سمير ابو رمحيين من دائرة الإجراء بعكا يفوز بجائزة العامل المثالي |  2019-04-04 09:12:00 "واتس آب" تخلص مستخدميها من أكثر المزايا إزعاجا |  2019-04-04 09:09:31 منفذ مجزرة نيوزيلندا يواجه 50 تهمة بالقتل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

منظمة الصيادين تطالب بتعويضات مقابل فترة منع الصيد عام 2019



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





عقدت إدارة منظمة الصيادين القطرية، امس الاربعاء ، اجتماعا في قرية الفريديس، لمناقشة جملة من القضايا الهامة، التي تواجه فرع صيد الأسماك في المرحلة الراهنة.



وبحث أعضاء المنظمة مسائل تنظيمية داخلية لجانب الخطوات العملية والاحتجاجية النضالية، المنوي القيام بها خلال الأشهر القريبة، ردًا على التقييدات والتضييقات السلطوية المتصاعدة، إذ ناقش الأعضاء قضايا فترة منع الصيد خلال عام 2019، التعويضات مقابل منع الصيد، المحمية الطبيعية البحرية "رأس الكرمل"، قائمة الأسماك المحمية والنظام الداخلي للمنظمة.




وفي ختام الاجتماع أقرت إدارة المنظمة جملة من القرارات العملية والخطوات النضالية وهي:


1. إبراق رسائل عاجلة لوزارتي الزراعة والمالية بخصوص فترة منع صيد الأسماك والتعويضات، والمطالبة من خلالها بإرجاء فترة منع الصيد خلال العام الجاري لشهر يونيو/حزيران بدلا من شهر مايو/أيار، وتخصيص ميزانية لتعويض الصيادين عن فترة منع الصيد كما حدث العام المنصرم.


2. تنظيم نشاطات احتجاجية شعبية تصعيدية وإطلاق حملة إعلامية لوضع قضية الصيادين على أجندة الرأي العام.


3. إعداد وتقديم اعتراضات مهنية على المحمية الطبيعية البحرية "رأس الكرمل" للجنة التخطيط اللوائية في حيفا ومتابعة التطورات.


4. دراسة إمكانية التوجه للقضاء بخصوص قائمة الأسماك المحمية، التي تنوي وزارة حماية البيئة وشركة حماية الطبيعة من خلالها شمل أنواع أسماك جديدة في لائحة الأسماك الممنوع صيدها.


وقال المتحدث باسم منظمة الصيادين القطرية وعضو إدارتها، سامي العلي: "السلطات الرسمية الإسرائيلية ماضية في تجاهلها المنهجي لفرع صيد الأسماك وللصيادين في البلاد، وتسعى من خلال السياسات والمخططات الجديدة التي تفرضها من فترة لأخرى، للقضاء على المهنة والموروث". وأضاف أنه في ظل انعدام أفق يبشر بالخير، فإن المنظمة ستواصل نضالها المطلبي العادل لحماية الصيادين ولتحصيل الحقوق وتنمية قطاع صيد الأسماك، من خلال برنامج مهني ورؤية واضحة".




كلمات متعلقة

منظمة, الصيادين, تطالب, بتعويضات, مقابل, فترة, منع, الصيد, عام, 2019,

تابعونــا

قلنسوة- اصابة شخص بجروح خطيرة جراء اطلاق نار قلنسوة- اصابة شخص بجروح خطيرة جراء اطلاق نار 2019-04-04 | 12:47:49

في قلنسوة أصيب اليوم شاب بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار. وتم نقله الى...

تبرئة ساحة شاب من كفر قاسم من تهمة قتل علي عامر تبرئة ساحة شاب من كفر قاسم من تهمة قتل علي عامر 2019-04-04 | 12:42:25

قضت المحكمة المركزية في اللد اليوم بتبرئة ساحة شاب يدعى حبيب صرصور من كفر قاسم من...

مدير عام الشرطة الفلسطينية يدفع مخالفة مواطن مدير عام الشرطة الفلسطينية يدفع مخالفة مواطن 2019-04-04 | 11:00:52

اكد اللواء حازم عطاالله مدير عام الشرطة الفلسطينية على التعليمات السابقة لادارة...

هدم بيت من 3 طوابق في كفرقاسم بادعاء البناء غير المرخص هدم بيت من 3 طوابق في كفرقاسم بادعاء البناء غير المرخص 2019-04-04 | 11:40:52

هدمت جرافات ترافقها قوات معززة من الشرطة ظهر اليوم الخميس بيتا مكون من 3 طوابق في...

سمير ابو رمحيين من دائرة الإجراء بعكا يفوز بجائزة العامل المثالي سمير ابو رمحيين من دائرة الإجراء بعكا يفوز بجائزة العامل المثالي 2019-04-04 | 10:21:08

سلطه التنفيذ والجباية تهنئ الموظف سمير ابو رمحيين الذي يعمل بدائرة الإجراء بعكا...

مصرع رجل (40 عامًا) جراء تعرضه للدهس في حيفا مصرع رجل (40 عامًا) جراء تعرضه للدهس في حيفا 2019-04-04 | 08:46:07

لقي رجل (40 عامًا) مصرعه صباح اليوم الخميس اثر تعرضه للدهس من قبل سيارة في منطقة...

صور - انهيار حائط مبنى مكون من 4 طوابق في دير الاسد صور - انهيار حائط مبنى مكون من 4 طوابق في دير الاسد 2019-04-04 | 08:26:53

أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ . كايد ظاهر صباح اليوم الخميس : "طواقم...

الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا 2019-04-04 | 05:40:20

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على...

العثور على طفلة رضيعة ملقاة امام مسجد في حلحول العثور على طفلة رضيعة ملقاة امام مسجد في حلحول 2019-04-04 | 05:38:36

اعلنت الشرطة الفلسطينية مساء الاربعاء عن عثورها على رضيعة عمرها ايام ملقاة امام...

الشرطة تسيطر على رجل من طمرة بعد الاعتداء على زوجته واطفاله ومحاولة ايذاء نفسه الشرطة تسيطر على رجل من طمرة بعد الاعتداء على زوجته واطفاله ومحاولة ايذاء نفسه 2019-04-03 | 22:10:10

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل أن الشرطة وصلت الى مدينة طمرة بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مباشر مباراة ليفربول مانشستر يونايتيد بث دوري انجليزي الصنارة حي شارع جامعة حيفا عسفيا اصابة سائق حادث طرق مروع اسعاف شرطة المخيم الصيفي البلدي علي سلام الناصرة مشاركة اطفال افتتاح حفل جسر الزرقاء موجة عنف اصابة فتى عبوره الشارع موجة اطلاق نار سلاح عنف فيديو معلم يضرب طلاب بعنف عصا موجة غضب قطاع غزة تحقيق اضرام النار سيارة ام الفحم حي المحاجنة الشرطة اطفاء اضرار احتراق اصابة متوسطة مسن دهسه تراكتور في قرية جت حادث دهس شرطة سعاف أذنة مدرسة عربية وضع ماريخوانا مخدرات خزانة معلمة يافا اعتقال الشرطة الرامة . كرم زيتون بقايا جثة العثور الشرطة تعفن التشريحتمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة ترابين عودة البلاد مصر تجسس سجن 15 عاماام الفحم اضراب وادي عارة اهالي التزام اغلاق محلات مدارس مجالس بلدية هلال موسى كفر مندا يوقع في فريق اتحاد ابناء سخنين الدرجة العليا الناصرة رجل علق تحت سيارة كراج المنطقة الصناعية محمود واكد مجلس يافة الناصرة اعتراضات يقدم الهيكلية المجيدل الخارطة كناعنه المحامي رئيس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com