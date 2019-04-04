مدير, عام, الشرطة, الفلسطينية, يدفع, مخالفة, مواطن,

اكد اللواء حازم عطاالله مدير عام الشرطة الفلسطينية على التعليمات السابقة لادارة المرور والتي تتضمن التخفيف عن المواطنين بما يخص المخالفات المروريه البسيطة في ظل ما يعانيه المواطن الفلسطيني من أوضاع اقتصاديه صعبه. مع عدم التساهل في المخالفات الخطرة التي تؤدي لوقوع حوادث سير قاتلة.

وتعهد اللواء عطالله بدفع قيمة مخالفة السير من حسابه الخاص والتي حررت لمواطن أمس في رام الله وقيمتها 500 شيكل لعدم مسك المقود بكلتا اليدين خلافا لأحكام المادة 178من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000.