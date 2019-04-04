تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-04 11:00:52 مدير عام الشرطة الفلسطينية يدفع مخالفة مواطن |  2019-04-04 10:42:44 المشي 10 دقائق يوميا يحمي من إعاقة دائمة مستقبلا |  2019-04-04 10:41:34 إدخال أسطورة كرة القدم بيليه للمستشفى في فرنسا |  2019-04-04 10:34:09 نتنياهو إلى موسكو للقاء بوتين |  2019-04-04 10:14:52 صور - جرافات وقوات من الشرطة تداهم كفرقاسم لهدم بيت |  2019-04-04 10:21:08 سمير ابو رمحيين من دائرة الإجراء بعكا يفوز بجائزة العامل المثالي |  2019-04-04 09:12:00 "واتس آب" تخلص مستخدميها من أكثر المزايا إزعاجا |  2019-04-04 09:09:31 منفذ مجزرة نيوزيلندا يواجه 50 تهمة بالقتل |  2019-04-04 08:46:07 مصرع رجل (40 عامًا) جراء تعرضه للدهس في حيفا |  2019-04-04 08:30:28 فيديو.. نيمار يرد على دعوة نتنياهو زيارة اسرائيل |  2019-04-04 08:26:53 صور - انهيار حائط مبنى مكون من 4 طوابق في دير الاسد |  2019-04-04 05:40:20 الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا |  2019-04-04 05:38:36 العثور على طفلة رضيعة ملقاة امام مسجد في حلحول |  2019-04-04 05:36:13 لافروف: الحرب في سوريا لم تنته ويجب القضاء على بؤر الإرهاب فيها |  2019-04-04 00:42:34 فالنسيا يُلحق بزيدان الهزيمة الأولى في ولايته الثانية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مدير عام الشرطة الفلسطينية يدفع مخالفة مواطن



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 اكد اللواء  حازم عطاالله مدير عام الشرطة الفلسطينية على التعليمات السابقة لادارة المرور والتي تتضمن التخفيف عن المواطنين بما يخص المخالفات المروريه البسيطة في ظل ما يعانيه المواطن الفلسطيني من أوضاع اقتصاديه صعبه. مع عدم التساهل في المخالفات الخطرة التي تؤدي لوقوع حوادث سير قاتلة.




وتعهد اللواء عطالله بدفع قيمة مخالفة السير من حسابه الخاص والتي حررت لمواطن أمس في رام الله وقيمتها 500 شيكل لعدم مسك المقود بكلتا اليدين خلافا لأحكام المادة 178من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000.




كلمات متعلقة

مدير, عام, الشرطة, الفلسطينية, يدفع, مخالفة, مواطن,

تابعونــا

صور - جرافات وقوات من الشرطة تداهم كفرقاسم لهدم بيت صور - جرافات وقوات من الشرطة تداهم كفرقاسم لهدم بيت 2019-04-04 | 10:14:52

تشهد مدينة كفرقاسم حالة من التوتر الشديد في اعقاب اقدام جرافات الهدم ترافقها قوات...

سمير ابو رمحيين من دائرة الإجراء بعكا يفوز بجائزة العامل المثالي سمير ابو رمحيين من دائرة الإجراء بعكا يفوز بجائزة العامل المثالي 2019-04-04 | 10:21:08

سلطه التنفيذ والجباية تهنئ الموظف سمير ابو رمحيين الذي يعمل بدائرة الإجراء بعكا...

مصرع رجل (40 عامًا) جراء تعرضه للدهس في حيفا مصرع رجل (40 عامًا) جراء تعرضه للدهس في حيفا 2019-04-04 | 08:46:07

لقي رجل (40 عامًا) مصرعه صباح اليوم الخميس اثر تعرضه للدهس من قبل سيارة في منطقة...

صور - انهيار حائط مبنى مكون من 4 طوابق في دير الاسد صور - انهيار حائط مبنى مكون من 4 طوابق في دير الاسد 2019-04-04 | 08:26:53

أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ . كايد ظاهر صباح اليوم الخميس : "طواقم...

الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا 2019-04-04 | 05:40:20

اليوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة...

العثور على طفلة رضيعة ملقاة امام مسجد في حلحول العثور على طفلة رضيعة ملقاة امام مسجد في حلحول 2019-04-04 | 05:38:36

اعلنت الشرطة الفلسطينية مساء الاربعاء عن عثورها على رضيعة عمرها ايام ملقاة امام...

الشرطة تسيطر على رجل من طمرة بعد الاعتداء على زوجته واطفاله ومحاولة ايذاء نفسه الشرطة تسيطر على رجل من طمرة بعد الاعتداء على زوجته واطفاله ومحاولة ايذاء نفسه 2019-04-03 | 22:10:10

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل أن الشرطة وصلت الى مدينة طمرة بعد...

النائب يوسف جبارين: التفاف كبير حول قائمة الجبهة والعربية للتغيير النائب يوسف جبارين: التفاف كبير حول قائمة الجبهة والعربية للتغيير 2019-04-03 | 20:18:34

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يوم الثلاثاء القريب، تشهد البلاد، من شمالها وحتى...

مسنو عرابة يشاركون في يوم الاعمال الخيرية مسنو عرابة يشاركون في يوم الاعمال الخيرية 2019-04-03 | 20:14:59

ضمن فعاليات يوم الاعمال الخيرية وتحت رعاية صندوق المرضى العام في عرابة اقيم...

مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة:لن نستقبل البطريرك ثيوفيلوس في عيد البشارة مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة:لن نستقبل البطريرك ثيوفيلوس في عيد البشارة 2019-04-03 | 19:14:07

يتقدّم مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة بأجمل التهاني لأبناء المدينة خاصة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث طرق دراجة نارية سيارة خصوصية شارع كفر كنا رئيسي اصابة شاب ليبرمان اذاعة الجيش الاسرائيلي محمود درويش الشعر الراحل قصيدة سجل انا عربي ريغيف الثقافة وزيرةبث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال سوسيدادبرشلونةالدوري الاسبانيمشاهدة ريال سوسيداد مباشر مشاهدة برشلونة مباشرمالعراقيب مواجهات الشرطة اخلاء هدم ايمن عودة يقضي ليلته في القرية النقب افطار رمضان العرب محامين محامون نقابة شاكيد الوزيرة تظاهرة اهالي احتجاجااسم محمد الاكثر شيوعا بين الاولاد البلاد الاطفال اسرائيل مريم البنات عملية طعن باب العامود الاقصى اطلاق نار يافا اعتقال مشتبهين اخلال النظام العام مواجهات شرطة القاء حجارة مئات مسيرة يوم الارض الخالد كفر كنا نصب تذكاري الشهيد محسن طه طعن الجواريش قاصرتان الرملة شابتان عربيتان شخص في المحطة المركزية للحافلات في الرملة اصابة طفيفة شرطة اسعاف جبر حمود ساجور مجلس تحقيق تهديد موظفين شركة الكهرباء مصرع عامل وفاة سقط عليه جسم ثقيل مصنع كفر قاسم اسعاف شرطة سقط عليه سودان سوداني أنيس مشيعل أبو الجميل شفاعمرو وفاة شفاعمرو ظروف تراجيدية دار المعلمين حيفا تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني اشكلون امطار تغمر شوارع انهيار شارع غرق سيارات انقاذ عالقون شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com