تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-04 11:00:52 مدير عام الشرطة الفلسطينية يدفع مخالفة مواطن |  2019-04-04 10:42:44 المشي 10 دقائق يوميا يحمي من إعاقة دائمة مستقبلا |  2019-04-04 10:41:34 إدخال أسطورة كرة القدم بيليه للمستشفى في فرنسا |  2019-04-04 10:34:09 نتنياهو إلى موسكو للقاء بوتين |  2019-04-04 10:14:52 صور - جرافات وقوات من الشرطة تداهم كفرقاسم لهدم بيت |  2019-04-04 10:21:08 سمير ابو رمحيين من دائرة الإجراء بعكا يفوز بجائزة العامل المثالي |  2019-04-04 09:12:00 "واتس آب" تخلص مستخدميها من أكثر المزايا إزعاجا |  2019-04-04 09:09:31 منفذ مجزرة نيوزيلندا يواجه 50 تهمة بالقتل |  2019-04-04 08:46:07 مصرع رجل (40 عامًا) جراء تعرضه للدهس في حيفا |  2019-04-04 08:30:28 فيديو.. نيمار يرد على دعوة نتنياهو زيارة اسرائيل |  2019-04-04 08:26:53 صور - انهيار حائط مبنى مكون من 4 طوابق في دير الاسد |  2019-04-04 05:40:20 الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا |  2019-04-04 05:38:36 العثور على طفلة رضيعة ملقاة امام مسجد في حلحول |  2019-04-04 05:36:13 لافروف: الحرب في سوريا لم تنته ويجب القضاء على بؤر الإرهاب فيها |  2019-04-04 00:42:34 فالنسيا يُلحق بزيدان الهزيمة الأولى في ولايته الثانية |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المشي 10 دقائق يوميا يحمي من إعاقة دائمة مستقبلا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصل العلماء من خلال متابعتهم للحالة الصحية للذين يعانون من التهاب المفاصل التنكسي إلى أن السير يوميا لمدة 10 دقائق، يمنع تطور الإعاقة الحركية في مرحلة الشيخوخة.



ويؤكد علماء جامعة شيكاغو، على أن مشي الذين يعانون من التهاب المفاصل التنكسي، مشيا سريعا لبضع دقائق في اليوم، سيسمح لهم بعبور الشارع مثلا بهدوء دون مساعدة خارجية. كما أن التجول يوميا سيرا على الأقدام يخفض خطر إصابتهم بالإعاقة بنسبة 85%.


كما لاحظ الباحثون أن التجوال اليومي يخفض من الإعاقة التي يعبر عنها عدم القدرة على التحرك داخل المنزل بنسبة تصل إلى 50%. لذلك، يأمل الباحثون في أن يوصي الأطباء مرضاهم، استنادا إلى النتائج التي حصلوا عليها، بضرورة السير على الأقدام يوميا، لأن هذه طريقة رخيصة للوقاية من اضطراب الحركة الذي يعاني منه الملايين في العالم.


ويصيب التهاب المفاصل واحدا أو أكثر من مفاصل الجسم، والتهاب المفاصل التنكسي هو شكله الأكثر شيوعا. وتوجدوتوجد على نهاية العظم عند المفصل طبقة رقيقة مرنة تسمى الغضروف. ومع مرور الوقت، ترق هذه الطبقة وتستهلك، ما يؤدي إلى احتكاك العظمين مع بعضهما، ما يسبب آلاما شديدة.




كلمات متعلقة

المشي, 10, دقائق, يوميا, يحمي, من, إعاقة, دائمة, مستقبلا,

تابعونــا

الشوكولاتة الداكنة تحميك من مرض خطير الشوكولاتة الداكنة تحميك من مرض خطير 2019-04-04 | 08:39:56

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول كميات قليلة من الشوكولا الداكنة يوميا، يخفض من ضغط...

لتحسين الحالة المزاجية.. 11 نوعا من الأطعمة السحرية لتحسين الحالة المزاجية.. 11 نوعا من الأطعمة السحرية 2019-04-03 | 22:55:06

مع تزايد ضغوط الحياة، يتوق كثير من الناس إلى سبيل لتحسين الحالة المزاجية وتخفيف...

لهذا السبب تناولي وجبة خفيفة أثناء رضاعة الطفل لهذا السبب تناولي وجبة خفيفة أثناء رضاعة الطفل 2019-04-03 | 15:45:49

توفر الرضاعة الطبيعية مجموعة كبيرة من الفوائد للطفل والأم، فهي تعزّز مناعة...

اتباع نظام غذائي نباتي يحد من التهاب اللثة اتباع نظام غذائي نباتي يحد من التهاب اللثة 2019-04-03 | 14:45:59

كشفت دراسة ألمانية حديثة، أن المواظبة على اتباع نظام غذائي نباتي غني بمضادات...

الكحول والقهوة تتصدران أسباب الرجفان الأذيني الكحول والقهوة تتصدران أسباب الرجفان الأذيني 2019-04-03 | 14:00:35

اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا أن الكحول والقهوة تتصدران قائمة أسباب تكرار...

ماكياج وپودرة بتقنية Second Skin ماكياج وپودرة بتقنية Second Skin 2019-04-03 | 13:28:01

ماركة التجميل Gade تطرح مجموعة ماكياج وپودرة بتقنية Second Skin للمرأة العصرية التي يجب...

6 أطعمة قد تغنيك عن الماء "طوال اليوم" 6 أطعمة قد تغنيك عن الماء "طوال اليوم" 2019-04-03 | 12:45:48

تحتوي العديد من الأطعمة، على نسبة عالية من الماء، تتجاوز في كثير من الأحيان 90 في...

هذه فوائد اللوز في منع السرطان هذه فوائد اللوز في منع السرطان 2019-04-03 | 11:45:57

للوز فوائد عديدة لكن من اهمخا التي اشارت اليها الدراسات الاخيرة هي انها منع مرض...

كم فنجاناً من القهوة يمكن أن تشرب في اليوم؟ كم فنجاناً من القهوة يمكن أن تشرب في اليوم؟ 2019-04-03 | 10:45:15

إذا كنت عصبياً أو لا تحصل على ما يكفي من النوم عليك مراجعة كمية الكافيين التي...

الزنجبيل علاج طبيعي فعّال للصداع النصفي الزنجبيل علاج طبيعي فعّال للصداع النصفي 2019-04-03 | 09:45:54

يصاحب الصداع النصفي مجموعة من الأعراض تزيد الألم سوءاً، مثل الدوخة والقيء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار على بيت عضو مجلس كفر مندا المحلي صبري عالم قريةام امرأة عرابة تلد طفلها سيارة اسعاف مركز الهلال الاخضر الطبي كفر مندا اللجنة الشعبية الجديدة المكر تظاهرة رفع شعارات طنطور لنا مخطط رفض لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات طارق مازن غنايم زفاف رئيس بلدية سخنين عرس عربي فلسطيني ابو غوش يضع ابنته داخل وعاء ويغلقه عليها ليعاقبها اعتقال القدس الشرطة فيسبوك فيديوهلال عزايزة طالب تمريض مستشفى شيبا تل هشومير انتحال شخصية طبيب سعيد نفاع ترفض رد الناصرة عضو الكنيست السابق المحكمة الشؤون الادارية حريق منطقة حرشية قرب حرفيش استدعاء طائرات اخماد نار اطفاء وحدات انقاذ مكة المكرمة حج اداء مناسك محمد عواد محرر الصنارة صحيفة زوجته اجواء الحج الحركة الاسلامية تحريض نتانياهو محاولة تهريب مخدرات كيلو غرام سيارة شاهدوا القدس معليه ادوميم القدس الشمال مواجهات الناصرة قنابل غاز القاء الشرطة شبان حجارة المنطقة الصناعية نادي ليونز وزارة الصحة طلاب مدرسة راهبات مخلص فحوصات العين الكسول بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشبنفيكابايرن ميونخدوري أبطال أوروبامشاهدة بنفيكا مباشر مشاهدة بايرن ميونخ مباشرمشا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com