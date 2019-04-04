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إدخال أسطورة كرة القدم بيليه للمستشفى في فرنسا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أدخل أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه البالغ من العمر 78 عاما، اليوم المستشفى في باريس كإجراء احترازي لمعاناته من التهاب، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.



وأشار المصدر إلى أن بيليه المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم ثلاث مرات، لا يزال في المستشفى، وأن هذا الإجراء كان احترازيا قبل رحلة العودة الطويلة إلى البرازيل من العاصمة الفرنسية.


وكان بيليه متواجدا في فرنسا حيث شارك أمس في حفل ترويجي أقامته إحدى العلامات التجارية الخاصة بالساعات، جمعه بالنجم الواعد للكرة الفرنسية لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي.


ويرتبط اللاعبان الحالي والسابق بعقد إعلاني مع الشركة ذاتها.




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