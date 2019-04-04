أنابيلا, هلال, قريباً, على, مسرح, جوائز, الإيمي,

كشفت مقدمة البرامج ​أنابيلا هلال​عن مفاجأة مميزة تلقتها، إذ تم اختيارها وحدها من الشرق الأوسط لتقدّم جائزة على مسرح الإيمي أواردز وسيتم الحفل يوم 9 نيسان من الشهر الجاري في "كان".

وعبّرت أنابيلا هلال زوجة الدكتور نادر صعب عن فرحها بهذا الخبر وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة:"أتشرف وأفتخر بأنه تم اختياري من الشرق الأوسط كي أقدّم جائزة خلال حفل توزيع جوائز الإيمي أواردز في كان، ترقبوني".