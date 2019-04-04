تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-04 11:00:52 مدير عام الشرطة الفلسطينية يدفع مخالفة مواطن |  2019-04-04 10:42:44 المشي 10 دقائق يوميا يحمي من إعاقة دائمة مستقبلا |  2019-04-04 10:41:34 إدخال أسطورة كرة القدم بيليه للمستشفى في فرنسا |  2019-04-04 10:34:09 نتنياهو إلى موسكو للقاء بوتين |  2019-04-04 10:14:52 صور - جرافات وقوات من الشرطة تداهم كفرقاسم لهدم بيت |  2019-04-04 10:21:08 سمير ابو رمحيين من دائرة الإجراء بعكا يفوز بجائزة العامل المثالي |  2019-04-04 09:12:00 "واتس آب" تخلص مستخدميها من أكثر المزايا إزعاجا |  2019-04-04 09:09:31 منفذ مجزرة نيوزيلندا يواجه 50 تهمة بالقتل |  2019-04-04 08:46:07 مصرع رجل (40 عامًا) جراء تعرضه للدهس في حيفا |  2019-04-04 08:30:28 فيديو.. نيمار يرد على دعوة نتنياهو زيارة اسرائيل |  2019-04-04 08:26:53 صور - انهيار حائط مبنى مكون من 4 طوابق في دير الاسد |  2019-04-04 05:40:20 الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا |  2019-04-04 05:38:36 العثور على طفلة رضيعة ملقاة امام مسجد في حلحول |  2019-04-04 05:36:13 لافروف: الحرب في سوريا لم تنته ويجب القضاء على بؤر الإرهاب فيها |  2019-04-04 00:42:34 فالنسيا يُلحق بزيدان الهزيمة الأولى في ولايته الثانية |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أنابيلا هلال قريباً على مسرح جوائز الإيمي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت مقدمة البرامج ​أنابيلا هلال​عن مفاجأة مميزة تلقتها، إذ تم اختيارها وحدها من الشرق الأوسط لتقدّم جائزة على مسرح الإيمي أواردز وسيتم الحفل يوم 9 نيسان من الشهر الجاري في "كان".



وعبّرت أنابيلا هلال زوجة الدكتور نادر صعب عن فرحها بهذا الخبر وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة:"أتشرف وأفتخر بأنه تم اختياري من الشرق الأوسط كي أقدّم جائزة خلال حفل توزيع جوائز الإيمي أواردز في كان، ترقبوني".




كلمات متعلقة

أنابيلا, هلال, قريباً, على, مسرح, جوائز, الإيمي,

تابعونــا

بسمة بوسيل توضح حقيقة زواج تامر حسني عليها بسمة بوسيل توضح حقيقة زواج تامر حسني عليها 2019-04-04 | 08:50:39

ردت الفنانة المعتزلة ​بسمة بوسيل​ على الأخبار التي تحدثت عن زواج ​تامر حسني​...

حاتم عمور يطرح أغنيته الجديدة بلا عنوان على يوتيوب حاتم عمور يطرح أغنيته الجديدة بلا عنوان على يوتيوب 2019-04-03 | 20:19:51

أطلق النجم المغربي حاتم عمور أغنية جديدة تحمل إسم " بلا عنوان " وذلك على طريقة...

بطلة ” باب الحارة “وفاء موصللي في المستشفى بطلة ” باب الحارة “وفاء موصللي في المستشفى 2019-04-03 | 15:45:28

انتشرت عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة السورية ​#وفاء_موصللي...

مي عز الدين لبوسي: "هتنوري رمضان يا قطة الشاشة" مي عز الدين لبوسي: "هتنوري رمضان يا قطة الشاشة" 2019-04-03 | 14:45:14

نشرت الممثلة ​مي عز الدين​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي...

بين الحب والحياة من اختارت مايا دياب؟ بين الحب والحياة من اختارت مايا دياب؟ 2019-04-03 | 14:00:06

عد أن طرحت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ سؤالا خيّرت فيه متابعيها بين من الأقوى...

محمد رجب يتعرض للانتقادات أثناء أداء العمرة.. محمد رجب يتعرض للانتقادات أثناء أداء العمرة.. 2019-04-03 | 12:55:57

تعرض الفنان المصري محمد رجب لانتقدات واسعة أثناء تواجده في المملكة العربية...

تعرّفوا على أصغر عارضة أزياء سورية.. صور تعرّفوا على أصغر عارضة أزياء سورية.. صور 2019-04-03 | 11:45:25

كشفت عارضة ​الأزياء​ السورية ​إنجي الصالح​ أن معظم ما تلقته من عروض حتى الآن،...

كم بلغ ثمن فستان نجوى كرم في Arabs Got Talent ? كم بلغ ثمن فستان نجوى كرم في Arabs Got Talent ? 2019-04-03 | 10:45:38

تحرص الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ على إبهار المشاهدين بإطلالاتها الفخمة خلال...

ريم مصطفى تستعرض أناقتها ورشاقتها في شوارع باريس ريم مصطفى تستعرض أناقتها ورشاقتها في شوارع باريس 2019-04-03 | 09:45:08

سافرت الفنانة المصرية ريم مصطفى إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل قضاء أجازة...

شيرين عبدالوهاب تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور شيرين عبدالوهاب تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور 2019-04-03 | 08:04:01

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق سيارتين عكا محطة وقود استنفار اطفاء اخماد اشتعال شيخ العراقيب المسن صياح الطوري ابناءه عزيز رامي الشرطة الجنوب قرية غير المعترف بها نقب اصابة متوسطة شاب مركز حيان الطبي ارتفاع متوسطة مستشفى قرية أبو سنان ليبرمان يدعو فرض طوق امني عسكري نشر الجيش شرقي القدس والمثلثليان ناصر الطيرة عملية اسطنبول اصابات 4 شابات من مسلح اطلاق نار احتراق بيت رهط اصابات خطيرة اطفاء اخماد طواقم حي 24مؤبد مؤبدان السجن علي مطيرات الفرعة النقب قتل ابنتيه رماس اسيناد بسام الصفدي مراسل قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب نصرة الشيخ رائد صلاح قانون رفض منع الأذان محاولة مشاركة مظاهرة واسعة ام الفحم اصابة طفل يركا قرية غرق داخل بيت طاقم حيان الطبي مستشفى متوسطةاصابة خطيرة عالقون حادث طرق بين سيارتين قرب عكا مفرق جيلون الشرطة مروع صور وفيديو :مصرع شابين من ابو سنان واصابة اخرين في حادث مروع في جنينأكرم نهاية حبشي اكسال طفلتين 17 عاما تعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا شاهدوا مواجهات اصابات اعتقالات في قباطية قضاء جنين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com