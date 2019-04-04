نتنياهو, إلى, موسكو, للقاء, بوتين,

يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إلى موسكو، لمناقشة التطورات الأخيرة في سوريا والتنسيق العسكري بين روسيا وإسرائيل.

وقال نتنياهو قبيل مغادرته: "أغادر البلاد لعقد لقاء آخر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. سنبحث الأحداث المتراكمة في سوريا والتنسيق المستمر والخاص الذي يجري بين جيشينا، وقضايا أخرى تحظى بأهمية بالنسبة لدولة إسرائيل".وامتنع نتنياهو عن الإجابة عن سؤال صحفي حول ما إذا شاركت روسيا في استعادة رفات الجندي الإسرائيلي، ذكريا باومل، المفقود منذ نحو 37 عاما، بعد معركة مع القوات السورية في لبنان عام 1982.