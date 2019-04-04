نتنياهو, إلى, موسكو, للقاء, بوتين,

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قالت شرطة نيوزيلندا، اليوم الخميس، إن الأسترالي المتهم بقتل 50 مسلما في هجوم مسلح...
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة صحفية، إن الحرب في سوريا لم تنته...
أعادت إسرائيل، اليوم الأربعاء، رفات الجندي زخريا باومل الذي فُقدت آثاره في معركة...
طالب مرشح المعارضة في تركيا أكرم إمام أوغلو، اللجنة الانتخابية العليا في البلاد،...
كشفت تقارير صحفية أن قائدي الطائرة الإثيوبية المنكوبة "بوينغ 737 ماكس" اتبعا كل...
قال عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك داود الطروة أن الحسابات الفلكية تشير...
شرعت الطوائف المسيحية في الأردن بإجراء تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية...
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا أنها ستعيد فرز الأصوات في 8 دوائر باسطنبول...
فازت لوري لايتفوت (56 عاما)، الأربعاء، بمنصب عميد مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي في...
أخلت فِرق الدفاع المدني في مكة المكرمة 700 معتمر من فندق شب به حريق، ليلة امس ...