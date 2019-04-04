صور - جرافات وقوات من الشرطة تداهم كفرقاسم لهدم بيت

وافيد ان قوات كبيرة من الشرطة اغلقت المنطقة التي من المتوقع ان يتم تنفيذ عملية الهدم فيها واعلنت عنها منطقة عسكرية مغلقة الى حين الانتهاء من هدم البيت .

تشهد مدينة كفرقاسم حالة من التوتر الشديد في اعقاب اقدام جرافات الهدم ترافقها قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة , صباح اليوم الخميس على اقتحام المدينة لهدم بيت بحجة البناء بدون ترخيص.

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