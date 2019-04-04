سمير, ابو, رمحيين, من, دائرة, الإجراء, بعكا, يفوز, بجائزة, العامل, المثالي,

تمنح الجائزة سنوياً في مؤتمر احتفالي بتل أبيب يعقده مقدمي برنامج اورلي وغاي لموظفي وموظفات الوزارات الحكومية على تفانيهم بعملهم وتكريم للعاملين المتميزين بروح المبادرة والجدية في العمل والساعين إلى تطوير الحوار الاجتماعي وتقصير البيروقراطية.سمير ابو رمحين بدأ عمله كموضف منذ 30 عاماً واليوم يعمل كمدير لقسم المديونين بدائرة الإجراء بعكا ومتزوج لسيده على ابو رمحين وله ثلاثة بنات حلى ليان ودانه.وقد حضر الاحتفال المدير العام لسلطة التنفيذ والجباية السيد تومر موسكفيش ومديره لواء الشمال السيده شرونه داهن ومدير دائرة الإجراء بعكا السيد راجي حسين والناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم.

تابعونــا

مدير عام الشرطة الفلسطينية يدفع مخالفة مواطن 2019-04-04 | 11:00:52 اكد اللواء حازم عطاالله مدير عام الشرطة الفلسطينية على التعليمات السابقة لادارة...

صور - جرافات وقوات من الشرطة تداهم كفرقاسم لهدم بيت 2019-04-04 | 10:14:52 تشهد مدينة كفرقاسم حالة من التوتر الشديد في اعقاب اقدام جرافات الهدم ترافقها قوات...

مصرع رجل (40 عامًا) جراء تعرضه للدهس في حيفا 2019-04-04 | 08:46:07 لقي رجل (40 عامًا) مصرعه صباح اليوم الخميس اثر تعرضه للدهس من قبل سيارة في منطقة...

صور - انهيار حائط مبنى مكون من 4 طوابق في دير الاسد 2019-04-04 | 08:26:53 أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ . كايد ظاهر صباح اليوم الخميس : "طواقم...

الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا 2019-04-04 | 05:40:20 اليوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة...

العثور على طفلة رضيعة ملقاة امام مسجد في حلحول 2019-04-04 | 05:38:36 اعلنت الشرطة الفلسطينية مساء الاربعاء عن عثورها على رضيعة عمرها ايام ملقاة امام...

الشرطة تسيطر على رجل من طمرة بعد الاعتداء على زوجته واطفاله ومحاولة ايذاء نفسه 2019-04-03 | 22:10:10 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل أن الشرطة وصلت الى مدينة طمرة بعد...

النائب يوسف جبارين: التفاف كبير حول قائمة الجبهة والعربية للتغيير 2019-04-03 | 20:18:34 مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يوم الثلاثاء القريب، تشهد البلاد، من شمالها وحتى...

مسنو عرابة يشاركون في يوم الاعمال الخيرية 2019-04-03 | 20:14:59 ضمن فعاليات يوم الاعمال الخيرية وتحت رعاية صندوق المرضى العام في عرابة اقيم...