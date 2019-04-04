سمير, ابو, رمحيين, من, دائرة, الإجراء, بعكا, يفوز, بجائزة, العامل, المثالي,

كلمات متعلقةسمير, ابو, رمحيين, من, دائرة, الإجراء, بعكا, يفوز, بجائزة, العامل, المثالي,
اكد اللواء حازم عطاالله مدير عام الشرطة الفلسطينية على التعليمات السابقة لادارة...
تشهد مدينة كفرقاسم حالة من التوتر الشديد في اعقاب اقدام جرافات الهدم ترافقها قوات...
لقي رجل (40 عامًا) مصرعه صباح اليوم الخميس اثر تعرضه للدهس من قبل سيارة في منطقة...
أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ . كايد ظاهر صباح اليوم الخميس : "طواقم...
اليوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة...
اعلنت الشرطة الفلسطينية مساء الاربعاء عن عثورها على رضيعة عمرها ايام ملقاة امام...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل أن الشرطة وصلت الى مدينة طمرة بعد...
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يوم الثلاثاء القريب، تشهد البلاد، من شمالها وحتى...
ضمن فعاليات يوم الاعمال الخيرية وتحت رعاية صندوق المرضى العام في عرابة اقيم...
يتقدّم مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة بأجمل التهاني لأبناء المدينة خاصة...