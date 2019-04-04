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سمير ابو رمحيين من دائرة الإجراء بعكا يفوز بجائزة العامل المثالي



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سلطه التنفيذ والجباية تهنئ الموظف سمير ابو رمحيين الذي يعمل بدائرة الإجراء بعكا بفوزه بجائزة العامل المثالي.



تمنح الجائزة سنوياً في مؤتمر احتفالي بتل أبيب يعقده مقدمي برنامج اورلي وغاي لموظفي وموظفات الوزارات الحكومية على تفانيهم بعملهم وتكريم للعاملين المتميزين بروح المبادرة والجدية في العمل والساعين إلى تطوير الحوار الاجتماعي وتقصير البيروقراطية.


سمير ابو رمحين بدأ عمله كموضف منذ 30 عاماً واليوم يعمل كمدير لقسم المديونين بدائرة الإجراء بعكا ومتزوج لسيده على ابو رمحين وله ثلاثة بنات حلى ليان ودانه. 


وقد حضر الاحتفال المدير العام لسلطة التنفيذ والجباية السيد تومر موسكفيش ومديره لواء الشمال السيده شرونه داهن ومدير دائرة الإجراء بعكا السيد راجي حسين والناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم. 




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