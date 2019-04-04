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"واتس آب" تخلص مستخدميها من أكثر المزايا إزعاجا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أضافت شركة "واتس آب" ميزة جديدة تمنع المستخدمين من إضافتك تلقائيا إلى مجموعات الدردشة في تطبيق المراسلة الأشهر عالميا.



وقالت الشركة المملوكة من قبل "فيسبوك"، إن إعداد الميزة قيد التنفيذ لبعض المستخدمين حاليا، ولكنها ستكون متاحة في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة.


وحتى الآن، بمجرد حصول مستخدم ما على تفاصيل الاتصال الخاصة بك، يمكنه إضافتك إلى دردشة جماعية دون الحصول على إذن منك. ويمكن أن تثير إضافة المستخدمين إلى الدردشات الجماعية، مخاوف حول الخصوصية وتعميم "الأخبار الوهمية".



ولتقييد الانضمام إلى مجموعات جديدة على "واتس آب"، يمكن تفعيل الميزة من خلال الدخول إلى الإعدادات، والنقر على خيار "الحساب" و"الخصوصية" وصولا إلى "المجموعات".


وبعد ذلك، ستظهر 3 خيارات على شاشة الهاتف: لا أحد، وجهات الاتصال الخاصة بي، والجميع.


وفي حال اخترت خيار "لا أحد"، لن يتمكن أي شخص في قائمة جهات الاتصال الخاصة من إضافتك إلى مجموعة معينة، دون إرسال دعوة لك. وإذا قمت باختيار "الجميع"، سيتمكن أي مستخدم من إضافتك إلى الدردشات الجماعية.


وتقول "واتس آب" إنه يجب على المسؤول عن الدردشة الجماعية إرسال دعوة خاصة عبر المحادثة الفردية، لإضافة المستخدمين إلى الدردشة الجماعية. وتنتهي صلاحية الدعوة بعد 3 أيام من استلامها.


وتعد هذه الخطوة هامة جدا، في ظل استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الحملات السياسية، للوصول إلى أكبر عدد من الناس.




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