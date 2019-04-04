بسمة, بوسيل, توضح, حقيقة, زواج, تامر, حسني, عليها,

ردت الفنانة المعتزلة ​بسمة بوسيل​ على الأخبار التي تحدثت عن زواج ​تامر حسني​ عليها، حيث أكدت ان الوسيلة التي نشرت الخبر تهدف لجذب الأنظار من جديد إليها، بعد فشلها، لذلك تروج الشائعات.

وأضافت بوسيل عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "هدول رجعوا ينشوا دبان ويطلعوا إشاعات على ظهري".وردا على نصحية وجهتها لها متابعة بأن ​أسيل عمران​ خطر على زوجها كتبت بوسيل: "حبيبتي حرام تحكمي على حد وإنتي ماتعرفهوش، أسيل بنت متربية أوي ومحترمة وهي وتامر صحاب، وبقيت صاحبتي أنا كمان لما اتعرفنا".واضافت: "وإحنا بنفهم أوي في الناس وتامر عمره ما بيتشغل أو بيقرب لبيته ناس وحشة، فعشان كده مايصحش ولو حتى لثانية واحدة تفكري في حاجة كده".