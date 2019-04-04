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مصرع رجل (40 عامًا) جراء تعرضه للدهس في حيفا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي رجل (40 عامًا) مصرعه صباح اليوم الخميس اثر تعرضه للدهس من قبل سيارة في منطقة الهستدروت في حيفا.



 الطاقم الطبي الذي وصل الى مكان الحادث حاول إنعاش المصاب  الا ان  جميع المحاولات باءت بالفشل وتمّ إقرار وفاته في المكان.

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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